Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

Durante los primeros días de noviembre habrá restricciones en calles de Villa Alonso, la Zona Centro y el barrio Fitte. Los trabajos forman parte de la renovación de las redes de agua potable y cloacas.

La Administración Provincial del Agua (APA) informó que durante los primeros días de noviembre habrá cortes de tránsito en distintos sectores de Santa Rosa por la continuidad de las obras de saneamiento. Las restricciones afectarán calles de Villa Alonso, la Zona Centro y el barrio Fitte.

Los trabajos incluyen el recambio de redes de agua potable y cloacas, como parte de las intervenciones que lleva adelante el Gobierno de La Pampa para renovar la infraestructura sanitaria y mejorar el funcionamiento de servicios esenciales.

Obras de saneamiento en Santa Rosa

La planificación contempla reemplazar instalaciones que cumplieron su vida útil, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de agua potable y cloacas en distintos puntos de la ciudad.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos pidió a conductores y peatones que circulen con precaución, respeten la señalización preventiva y utilicen vías alternativas mientras se desarrollen las tareas.

Recomendaciones para circular durante los cortes

Las autoridades agradecieron la comprensión de vecinos y vecinas ante las molestias temporales que puedan ocasionar las intervenciones, consideradas necesarias para mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad.