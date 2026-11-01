Entre 2019 y 2026, la Provincia concretó 52 obras de infraestructura sanitaria y mantiene otras 12 en ejecución. La inversión actualizada supera los $259.396 millones.

El Gobierno de La Pampa destinó $259.396 millones a infraestructura sanitaria entre 2019 y 2026, durante la gestión del gobernador Sergio Ziliotto. En ese período se finalizaron 52 obras y otras 12 permanecen en ejecución, con el objetivo de ampliar las prestaciones y mejorar el acceso a la salud pública en todo el territorio.

Del total invertido, más de $166.696 millones corresponden a trabajos terminados y $92.700 millones a intervenciones en marcha. La política, impulsada a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, apunta a fortalecer la capacidad del sistema, incorporar equipamiento y mejorar las condiciones de atención.

Hospitales y centros de salud construidos en La Pampa

Entre las principales obras finalizadas se encuentran el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro y el Centro de Rehabilitación Infantil, en Santa Rosa; el Hospital de Nivel III del barrio Plan Federal, en General Pico; el nuevo hospital de Uriburu y el Centro de Salud de Mauricio Mayer. También se realizaron ampliaciones y remodelaciones en establecimientos sanitarios del interior provincial.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, destacó la continuidad de las inversiones y el rol de la obra pública para ampliar la atención. "Cada hospital y cada centro de salud que construimos representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las familias pampeanas. La obra pública es fundamental porque genera las condiciones necesarias para incorporar nuevos servicios, ampliar las prestaciones médicas y garantizar que la atención llegue a toda la Provincia", expresó.

Obras sanitarias en ejecución y acceso equitativo a la salud

Actualmente se construyen nuevas infraestructuras en Santa Isabel, Ingeniero Luiggi, La Adela, Casa de Piedra, La Reforma, Luan Toro y Santa Rosa. Además, hay intervenciones hospitalarias en Catriló, Victorica y el Hospital Lucio Molas.

Intronati señaló que la distribución territorial de los proyectos es uno de los ejes de la planificación provincial. "No se trata solamente de construir edificios, sino de garantizar derechos. Queremos que cada pampeano y pampeana tenga acceso a una atención de calidad, independientemente de dónde viva. Por eso es tan importante llevar infraestructura sanitaria a distintas localidades, acercar los servicios y evitar que las familias deban trasladarse grandes distancias para recibir atención", sostuvo.

En referencia al contexto económico nacional, el ministro remarcó la decisión de sostener los recursos destinados a servicios esenciales. "En un momento en el que muchas familias atraviesan dificultades económicas, el Estado provincial sostiene su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud pública. Es una decisión del gobernador Sergio Ziliotto continuar invirtiendo en infraestructura sanitaria porque entendemos que la salud no puede depender de la capacidad económica de las personas", manifestó.

Las 64 intervenciones sanitarias, entre obras terminadas y en ejecución, integran un plan para ampliar la capacidad del sistema público, mejorar las prestaciones y promover condiciones más equitativas de acceso a la salud en toda La Pampa.