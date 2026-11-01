Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 1 min de lectura

La carga quedó esparcida sobre un carril de la ruta nacional 152, a la altura del kilómetro 67. Policías y bomberos trabajaron durante la madrugada para despejar la calzada y restablecer la circulación.

Un camión perdió parte de su carga de piedras de yeso sobre la ruta nacional 152, cerca del paraje El Carancho. El material quedó esparcido principalmente sobre uno de los carriles y representaba un riesgo para quienes circulaban por la zona.

El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 23.15, en el kilómetro 67, unos cinco mil metros antes del cruce de El Carancho. Cuando llegó la Policía, alertada por un posible siniestro vial, el camión que transportaba el yeso ya no estaba en el lugar.

Policías y bomberos despejaron la ruta 152

Ante el peligro que generaban las piedras sobre la calzada, los efectivos realizaron tareas de prevención y convocaron a Bomberos Voluntarios de General Acha para limpiar el sector.

Los trabajos se extendieron hasta la madrugada. Una vez retirado el material, se habilitó nuevamente el tránsito vehicular.