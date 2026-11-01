Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 1 min de lectura

El rodado había sido sustraído de una vivienda de Joaquín Ferro y Neuquén. La Policía interceptó al sospechoso en otro sector de la ciudad y el dueño reconoció la bicicleta, que le fue devuelta.

Un hombre de 33 años fue detenido en Santa Rosa luego de que la Policía lo interceptara mientras circulaba en una bicicleta robada. El rodado había sido sustraído de una vivienda y fue recuperado durante un operativo en la zona.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 7.30, en un domicilio ubicado en la esquina de Joaquín Ferro y Neuquén. El propietario alertó a la Policía después de advertir que le faltaba la bicicleta.

El robo de la bicicleta en una vivienda de Santa Rosa

El damnificado contó que estaba durmiendo cuando unos ruidos en el exterior lo despertaron. Al mirar por la ventana de su dormitorio, vio a un individuo que descendía del departamento por la casilla de gas hacia la calle Neuquén.

El dueño salió de la casa, pero perdió de vista al sospechoso. Minutos después, se dio cuenta de que la bicicleta ya no estaba.

La Policía interceptó al sospechoso y recuperó el rodado

Con la descripción aportada por el damnificado, otro móvil policial comenzó a recorrer la zona. Cerca de la intersección de Yapeyú y Pavón, los agentes interceptaron a un hombre que circulaba en una bicicleta con características similares a las del rodado sustraído.

Según el parte policial, el sospechoso se mostró “nervioso” durante el intento de identificación y no pudo acreditar que la bicicleta fuera suya. Además, los efectivos comprobaron que el número de cuadro coincidía con el del rodado denunciado como robado.

El hombre fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial. Quedó detenido a disposición de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad. La bicicleta fue secuestrada y, luego de que el damnificado la reconociera como propia, le fue devuelta.