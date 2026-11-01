Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

La Provincia finalizó 52 obras de infraestructura sanitaria y mantiene otras 12 en ejecución. La inversión entre 2019 y 2026 supera los $259.396 millones, según datos oficiales.

El Gobierno de La Pampa informó que concretó 52 obras de infraestructura sanitaria y que mantiene otras 12 en ejecución. La inversión provincial actualizada entre 2019 y 2026 alcanza los $259.396 millones.

Del total, más de $166.696 millones corresponden a trabajos finalizados y $92.700 millones a intervenciones en curso. El plan incluye hospitales, centros de salud, ampliaciones y remodelaciones en distintas localidades.

Obras de salud pública en La Pampa

Entre los proyectos concluidos se encuentran el Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro y el Centro de Rehabilitación Infantil, en Santa Rosa; el Hospital de Nivel III del barrio Plan Federal, en General Pico; el nuevo hospital de Uriburu y el Centro de Salud de Mauricio Mayer.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, afirmó: “cada hospital y cada centro de salud que construimos representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las familias pampeanas. La obra pública es fundamental porque genera las condiciones necesarias para incorporar nuevos servicios, ampliar las prestaciones médicas y garantizar que la atención llegue a toda la Provincia”.

Infraestructura sanitaria en ejecución

Las obras en marcha comprenden nuevas infraestructuras en Santa Isabel, Ingeniero Luiggi, La Adela, Casa de Piedra, La Reforma, Luan Toro y Santa Rosa. También incluyen intervenciones hospitalarias en Catriló, Victorica y el Hospital Lucio Molas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la construcción y ampliación de establecimientos permite sumar prestaciones, mejorar la atención y ampliar el acceso a los servicios sanitarios en todo el territorio pampeano. El informe oficial enmarcó estas acciones en la transformación del sistema de salud iniciada durante la pandemia.

Acceso igualitario a la salud pública

Intronati sostuvo que “no se trata solamente de construir edificios, sino de garantizar derechos. Que cada pampeano y pampeana tenga acceso a una atención de calidad, independientemente de dónde viva. Por eso es tan importante llevar infraestructura sanitaria a distintas localidades, acercar los servicios y evitar que las familias deban trasladarse grandes distancias para recibir atención”.

En referencia al contexto económico nacional, el ministro remarcó la importancia de sostener la inversión en servicios esenciales. “En un momento en el que muchas familias atraviesan dificultades económicas, el Estado provincial sostiene su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud pública. Entendemos que la salud no puede depender de la capacidad económica de las personas”, manifestó.