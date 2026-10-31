Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 2:45 p. m. · 2 min de lectura

El ministro Alfredo Intronati llevó al Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas los reclamos por el deterioro de las rutas 35 y 151 y la suspensión de 636 viviendas. La Provincia también pidió fondos para reactivar obras de agua, desagües y control hídrico.

La Pampa reiteró ante el Gobierno nacional sus reclamos por el deterioro de las rutas nacionales y la paralización de proyectos habitacionales y de infraestructura. El planteo fue presentado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, durante una nueva reunión del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (CIMOP), realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el plenario, que reúne a representantes de distintas jurisdicciones para coordinar políticas del sector, la Provincia insistió en la falta de mantenimiento de los corredores viales que atraviesan su territorio. Según expuso, el desgaste de las calzadas y el aumento sostenido del tránsito pesado elevan los riesgos de siniestros y dejan a los conductores en una situación de mayor vulnerabilidad.

Reclamo por el estado de las rutas 35 y 151

La presentación pampeana puso el foco en corredores considerados clave, entre ellos las rutas nacionales 35 y 151. La Provincia advirtió sobre el deterioro de la infraestructura vial y volvió a reclamar medidas para atender las condiciones de circulación.

Además de las rutas, Intronati expuso la preocupación por la suspensión de obras habitacionales y de infraestructura social. La administración provincial pidió al Gobierno nacional reactivar los desarrollos que quedaron frenados y avanzar con el financiamiento de trabajos esenciales.

Procrear II: 636 viviendas siguen paralizadas

La Provincia reclamó la reactivación de 636 viviendas del programa Procrear II. Las unidades suspendidas se distribuyen entre Santa Rosa, con 168; Toay, con 270; y General Pico, con 198.

El pedido se sumó a la solicitud de recursos para completar obras de saneamiento y servicios básicos que también quedaron detenidas tras el recorte de fondos nacionales. La Provincia señaló que estos proyectos son necesarios para mejorar el acceso al agua potable y reducir el impacto de posibles inundaciones.

Obras de agua y control hídrico pendientes

Entre las intervenciones reclamadas figuran la ampliación del Acueducto del Río Colorado al norte de la capital, el Sistema Norte de Desagües Pluviales y las tareas de control hídrico en la laguna Don Tomás.

La administración pampeana planteó que la finalización de esas obras resulta clave para garantizar el abastecimiento de agua potable y prevenir inundaciones, y volvió a pedir respuestas y financiamiento nacional.