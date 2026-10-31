Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 2:45 p. m. · 2 min de lectura

Victoria Huala volvió a ser la senadora de La Pampa mejor ubicada en el ranking de imagen de octubre, aunque bajó del puesto 22 al 29. Daniel Kroneberger y Daniel Bensusán también retrocedieron y los tres registraron diferenciales negativos.

Victoria Huala volvió a ser la senadora pampeana mejor posicionada en la medición de imagen de octubre de CB Global Data. Sin embargo, los tres representantes de La Pampa perdieron lugares en la clasificación nacional y ninguno quedó entre los primeros 24, considerados los legisladores con mejor imagen.

Además, Huala, Daniel Kroneberger y Daniel Bensusán registraron un diferencial negativo entre las valoraciones positivas y negativas. El ranking incluye a los 72 integrantes del Senado.

La imagen de Huala, Kroneberger y Bensusán

Huala ocupa el puesto 29, con un diferencial de imagen de -13,1 puntos. Su valoración positiva es del 3,6% y la negativa, del 16,7%. El 79,7% restante corresponde a personas que no respondieron o no tienen una opinión formada.

Kroneberger se ubica en el puesto 43, con un diferencial de -18,5 puntos. El senador radical registra un 2,4% de imagen positiva y un 20,9% de negativa, mientras que el 76,7% de los consultados respondió que no sabe o no tiene opinión sobre él.

Bensusán quedó en el puesto 49, con un diferencial de -20,1 puntos. Su imagen positiva alcanza el 3,1% y la negativa, el 23,2%. El nivel de desconocimiento o falta de opinión es del 73,7%.

Los tres senadores de La Pampa retrocedieron

La comparación con el relevamiento de septiembre muestra que los tres legisladores perdieron posiciones. Huala pasó del puesto 22 al 29; Kroneberger, del 40 al 43; y Bensusán, del 45 al 49.

También empeoraron sus diferenciales de imagen, aunque en distinta medida: Huala pasó de -12 a -13,1 puntos; Kroneberger, de -17,6 a -18,5; y Bensusán, de -19,9 a -20,1.

La senadora de La Libertad Avanza conserva una ventaja de 14 posiciones sobre Kroneberger y de 20 sobre Bensusán. El senador justicialista continúa como el peor ubicado de los tres representantes pampeanos.

Quiénes encabezan y quiénes cierran el ranking nacional

En los primeros lugares de la clasificación aparecen el catamarqueño Guillermo Andrada, con un diferencial de -2 puntos; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, con -2,2; y Carlos Camau Espínola, de Corrientes, con -3,1.

En el otro extremo se encuentran Jorge Capitanich, de Chaco, en el puesto 72 y con -29,5 puntos; Patricia Bullrich, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el puesto 71 y con -28,7; y José Mayans, de Formosa, en el puesto 70 y con -28,4.

La tucumana Beatriz Ávila fue quien más mejoró su diferencial frente a septiembre, con una suba de 6,2 puntos porcentuales.

Cómo se calcula la medición de imagen de los senadores

El relevamiento de CB Global Data comprende a los 72 integrantes del Senado y considera tres indicadores: imagen positiva, imagen negativa y respuestas NS/NC. El diferencial se obtiene al restar la valoración negativa de la positiva y es el criterio utilizado para ordenar a los legisladores.