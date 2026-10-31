El rodado fue sustraído en la zona norte de la capital pampeana y recuperado minutos después. El sospechoso, de 33 años, quedó detenido y la bicicleta fue devuelta a su propietario.

Un hombre de 33 años fue detenido en Santa Rosa luego de que la Policía lo encontrara circulando en una bicicleta robada. El operativo permitió recuperar el rodado, sustraído durante la mañana del sábado en la zona norte de la capital pampeana.

El hecho se conoció cerca de las 7:30, tras un aviso al Centro de Control con Cámaras. Efectivos de la Seccional Segunda acudieron a la esquina de J. Ferro y Neuquén, donde entrevistaron al damnificado.

El robo de la bicicleta en la zona norte de Santa Rosa

La víctima contó que descansaba cuando escuchó ruidos en el exterior de su vivienda. Al mirar por la ventana del dormitorio, vio a un hombre vestido con ropa oscura que descendía desde el primer piso del departamento, apoyándose sobre la casilla de gas para llegar a la calle Neuquén. Luego lo perdió de vista.

Al revisar el lugar donde guardaba sus pertenencias, advirtió que le habían robado una bicicleta Fire Bird, rodado 29, gris con detalles en rojo. Con la descripción del sospechoso y del vehículo, la Policía desplegó un operativo en las inmediaciones.

Detención y recuperación del rodado robado

Minutos después, una patrulla observó a un hombre que circulaba en una bicicleta con características coincidentes en la intersección de Yapeyú y Pavón. Durante la identificación, el sospechoso se mostró nervioso y no pudo acreditar la propiedad del vehículo.

La verificación del número de cuadro confirmó que se trataba del rodado denunciado como robado. Los efectivos aprehendieron al hombre y secuestraron preventivamente la bicicleta. El detenido, con domicilio en el barrio Aeropuerto, fue trasladado a la Seccional Segunda y quedó alojado en calidad de detenido comunicado.

La causa se tramita bajo actuaciones judiciales por hurto calificado y está a cargo de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad, encabezada por la fiscal Leticia Pordomingo. Tras el acta de reconocimiento correspondiente, la bicicleta fue devuelta a su legítimo propietario.