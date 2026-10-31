Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

Dos efectivos de la Comisaría Tercera asistieron al niño, que se había atragantado con comida en la zona del Paseo Belgrano. El bebé recuperó la respiración y fue evaluado por profesionales del Servicio de Emergencias Médicas.

Dos policías de la Comisaría Tercera de General Pico le salvaron la vida a un bebé de ocho meses que se había atragantado con comida. La emergencia ocurrió este jueves, después de las 15, en la zona del Paseo Belgrano.

Los efectivos realizaban un patrullaje de rutina cuando escucharon gritos de auxilio y advirtieron movimientos inusuales en la vía pública. Al acercarse, encontraron a una madre en estado de shock con su hijo en brazos: el pequeño estaba inconsciente y no podía respirar porque un trozo de comida le obstruía las vías aéreas.

La maniobra de Heimlich permitió liberar las vías respiratorias

Ante la gravedad de la situación y sin esperar la llegada de una ambulancia, los policías tomaron al bebé y comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes.

Luego de varios segundos de compresiones e intervenciones en la espalda, el niño expulsó el alimento que le bloqueaba el paso del oxígeno y rompió en llanto. Así, recuperó la respiración.

El bebé fue evaluado por el Servicio de Emergencias Médicas

Minutos después llegó al lugar una unidad del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). El personal de salud examinó al pequeño y confirmó que sus parámetros vitales estaban estabilizados y que se encontraba fuera de peligro.

Los profesionales determinaron que no era necesario trasladarlo al hospital Gobernador Centeno. Los padres agradecieron a los agentes y destacaron su profesionalismo, serenidad y rápido accionar durante la emergencia.