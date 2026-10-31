Por Hermes 31 de octubre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

Un hombre de 28 años recibió un disparo en una pierna durante la madrugada del sábado en General Pico y ya fue dado de alta. La Fiscalía y la Comisaría Tercera buscan determinar quién efectuó el disparo.

Un hombre de 28 años resultó herido de bala durante la madrugada del sábado en General Pico. El episodio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Tercera y la lesión fue detectada en el hospital.

El fiscal Guillermo Komarofky indicó que la víctima tenía un orificio de entrada y salida en un miembro inferior. El hombre ya fue externado.

Investigación por el disparo en General Pico

Según explicó el fiscal, el herido no había identificado inicialmente la lesión como consecuencia de un disparo. Además, se negó a brindar información sobre lo ocurrido.

“Se negó a colaborar a brindar datos, dice que desconoce qué es lo que le pasó. No vio a nadie, no sabe de dónde vino el disparo, porque él ni siquiera sabía que era un disparo”.

La Fiscalía y la Comisaría Tercera trabajan en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para identificar al autor, pese a la falta de datos aportados por la víctima.

Komarofky señaló que la Fiscalía investiga el hecho de oficio debido a que se utilizó un arma de fuego.