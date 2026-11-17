Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Clientes de Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Zelle reportaron problemas para ingresar a sus cuentas y realizar operaciones. Chase atribuyó los inconvenientes a una falla técnica y descartó un ataque informático.

Usuarios de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes dificultades para ingresar a sus cuentas online y realizar operaciones. Los inconvenientes alcanzaron a entidades financieras y plataformas de pago, entre ellas Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Zelle.

Los avisos quedaron reflejados en Downdetector, un sitio especializado que registra interrupciones en servicios digitales a partir de los reportes de sus usuarios. En el caso de Chase, algunos clientes recibieron un mensaje de error al intentar operar: "Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo. Por favor, intentá nuevamente más tarde".

Qué informaron Chase y U.S. Bank sobre los problemas

Un portavoz de Chase confirmó que el banco atravesaba problemas técnicos y descartó que estuvieran vinculados con un incidente de ciberseguridad. "Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos", señaló el representante en un comunicado.

"Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible", añadió. La entidad indicó así que, pese a las demoras, sus clientes podían acceder a sus cuentas y fondos.

Demoras en pagos de Zelle y operaciones bancarias

U.S. Bank sostuvo que sus "sistemas no se han visto afectados directamente". Sin embargo, advirtió: "Sin embargo, los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle a través de otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones".

Por su parte, Zelle aseguró que no estuvo "fuera de servicio", aunque señaló: "Es posible que un problema en las instituciones financieras esté afectando servicios más amplios, incluidos los pagos de Zelle, para algunos de sus clientes".