Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 5:53 p. m. · 2 min de lectura

El piloto de 23 años ganó en General Roca y recordó a su madre antes de largar. Su familia celebró el triunfo, que llegó en su décima participación en la categoría.

Valentín Yankelevich consiguió su primera victoria en el TC2000 y protagonizó un momento cargado de emoción al dedicarle el triunfo a su mamá, la actriz Romina Yan, fallecida en septiembre de 2010.

El joven piloto, de 23 años, se impuso el domingo 1 de noviembre en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, al volante de un Toyota Corolla Cross GRS del equipo Toyota Gazoo Racing. La victoria llegó en su décima participación en la categoría y marcó un momento importante en su carrera deportiva.

Yankelevich largó desde la tercera posición, pero rápidamente mostró su potencial. Durante la primera vuelta logró superar a dos competidores, tomó la punta de la carrera y consiguió mantenerla hasta cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar.

Sin embargo, el logro tuvo un significado que fue mucho más allá de lo deportivo. Después de la competencia, Valentín recordó a su madre y contó que pensó en ella antes de largar.

“En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, expresó el piloto, al explicar cómo vivió esos instantes previos a la carrera.

Tras alcanzar su primera victoria, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al equipo, a sus compañeros, a su familia, a su novia y a sus amigos por el acompañamiento durante su trayectoria en el automovilismo.

“Y un día llegó”, escribió al comienzo de su publicación, en la que también destacó el esfuerzo del equipo y la confianza que recibió desde su llegada a la escudería.

El mensaje más emotivo estuvo reservado para Romina Yan. “Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas”, expresó.

La alegría también se vivió en su familia. Su abuela, Cris Morena, celebró el logro con un mensaje en redes sociales en el que manifestó su orgullo por la primera victoria de su nieto y le dedicó palabras de cariño y admiración.

Por su parte, su abuelo, Gustavo Yankelevich, también le expresó su emoción y destacó tanto el resultado deportivo como el acompañamiento que Valentín recibió de sus compañeros de equipo.

El triunfo tuvo un valor especial para el joven piloto, que lleva adelante su carrera en el automovilismo después de haber debutado en la categoría en 2025. En General Roca consiguió el resultado que tanto esperaba y lo celebró con un recuerdo imborrable de su madre.

La jornada, además, fue perfecta para Toyota Gazoo Racing: el podio quedó íntegramente en manos de sus pilotos, con Valentín Yankelevich en el primer puesto, Matías Rossi en el segundo y Emiliano Stang en el tercero. C5N +2.