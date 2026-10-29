Por Hermes 29 de octubre de 2026 a las 5:43 p. m. · 1 min de lectura

El mediocampista del Manchester City aseguró que tiene decidido regresar al club de Núñez en el futuro. Además, River recibirá cerca de cinco millones de euros por sus derechos de formación.

Enzo Fernández confirmó que planea volver a River Plate en algún momento de su carrera. El mediocampista del Manchester City expresó su deseo durante una entrevista con los hermanos Esteban y Gastón Edul y afirmó que está decidido a regresar al club que lo formó.

“Estoy seguro de que voy a volver a River más adelante. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento...”

El exjugador de Defensa y Justicia, Benfica y Chelsea también sostuvo que ya habló en otras ocasiones sobre su intención de vestir nuevamente la camiseta del Millonario. “Lo dije un montón de veces, cada vez que tengo la oportunidad... Me encantaría volver a River en algún momento. Es algo también que deseo mucho”, señaló.

El deseo de Enzo Fernández de regresar a River

El volante, de 25 años, profundizó sobre sus motivos para volver: “Me haré cargo del archivo, no pasa nada. Si lo digo es porque necesito volver a River para ganar cosas, disfrutar del mundo River más años de los que estuve”.

Sin embargo, Fernández aclaró que todavía tiene un contrato extenso con el Manchester City, vigente hasta el 30 de junio de 2032. “Estoy acá, tengo un contrato largo también en Manchester, falta mucho para eso”, agregó.

Cuánto recibirá River por la transferencia de Enzo Fernández

River percibirá cerca de cinco millones de euros por los derechos de formación del mediocampista, equivalentes al 3,5 por ciento de la operación. El ingreso llega luego de que el club realizara importantes desembolsos en las últimas semanas para incorporar refuerzos.

Al sumar este monto a lo obtenido por ventas anteriores del mismo futbolista, River habrá recibido más de 50 millones de euros en cuestión de pocos años.