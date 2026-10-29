River busca asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2027 en las últimas dos fechas del Clausura. El Superclásico ante Boca puede acercarlo en la tabla anual, aunque también dependerá de otros resultados.

River Plate encara las dos últimas fechas de la fase regular del fútbol argentino con la mira puesta en la Copa Libertadores 2027. El equipo de Leonardo Ponzio visitará a Boca Juniors el domingo 1 de noviembre en La Bombonera: un triunfo en el Superclásico podría acercarlo al objetivo, aunque no le garantizaría la clasificación.

El Millonario suma 52 puntos en la tabla anual y necesita avanzar en el Torneo Clausura, además de seguir de cerca los resultados de los equipos que tiene por delante. Por eso, el encuentro ante el Xeneize es una oportunidad importante, pero el desenlace también dependerá de cómo terminen sus rivales.

Las vías de River para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

Una de las opciones para River es ganar el Clausura. Para llegar a esa instancia, primero debe clasificarse a los playoffs, algo que todavía no consiguió. Si avanza y se mantiene en carrera, podrá buscar el título y el boleto continental que no obtuvo ante Belgrano, ya clasificado, en el Apertura.

La otra posibilidad pasa por la tabla anual. River está por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza e Instituto, ambos con 53 puntos; Vélez, con 55; Rosario Central, con 56; y Argentinos y Boca, con 57. Como esos equipos no se enfrentan entre sí, el conjunto de Núñez tendrá menos oportunidades de descontar puntos por resultados directos entre sus rivales.

Qué importancia tiene el Superclásico para River

Si River vence a Boca como visitante, podrá acercarse en la tabla anual y quedar a tiro de los puestos de clasificación. Actualmente, Independiente Rivadavia ocupa una posición de acceso a la Copa Sudamericana, pero todavía no tiene asegurado su lugar en ese torneo.

Por ahora, los cupos argentinos para la Libertadores corresponden al campeón del año, al segundo y al tercero de la tabla anual, además del ganador de la Copa Argentina. La distribución podría modificarse si Boca, dirigido por Rodolfo Vasco Arruabarrena, termina como líder de la tabla anual o gana el Clausura y libera un cupo.

Boca y River: horario, estadio y televisación del Superclásico

El partido entre Boca y River se disputará el domingo 1 de noviembre desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El árbitro todavía está por definirse.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. El encuentro también se podrá ver a través de la plataforma HBO Max. En el historial general, Boca suma 94 triunfos, River tiene 88 y hubo 84 empates.