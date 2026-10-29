Tras atravesar conflictos comerciales y procesos judiciales, el empresario impulsa una nueva etapa vinculada con la publicidad, el marketing y las experiencias deportivas. Su proyecto busca conectar a las marcas con el público a través del fútbol.

Julian Bisignano volvió a enfocarse en los negocios ligados al deporte después de atravesar una etapa marcada por conflictos comerciales y situaciones que llegaron a la Justicia. Su recorrido comenzó en el fútbol y, con el tiempo, se amplió hacia el marketing, la publicidad y la producción de experiencias deportivas.

Sus primeros proyectos estuvieron vinculados con Starmine Agency, una iniciativa relacionada con la comercialización de entradas y experiencias futbolísticas. Esa actividad le permitió construir vínculos en el ambiente y participar en propuestas asociadas con contenidos y entretenimiento.

De las experiencias futbolísticas a la publicidad deportiva

Con los años, Bisignano amplió sus objetivos. La apuesta dejó de centrarse únicamente en vender entradas o acercar propuestas a los hinchas y pasó a considerar al deporte como una plataforma de comunicación entre las marcas y sus audiencias.

En ese camino surgió FXT, una estructura desde la que trabaja en un mercado que incluye publicidad en estadios, comercialización de espacios, patrocinios, producción audiovisual y eventos. La iniciativa parte de una mirada que entiende al deporte no solo como competencia y entretenimiento, sino también como un ámbito para generar conexiones entre empresas, público y experiencias.

Una nueva etapa tras los conflictos comerciales

La trayectoria del empresario también estuvo atravesada por diferencias comerciales. Algunas derivaron en procesos judiciales: en ciertos expedientes se alcanzaron acuerdos, mientras que otros continuaron su curso. Esos episodios pusieron a prueba sus proyectos y lo llevaron a revisar su manera de hacer negocios.

La posibilidad de retomar la actividad después de ese período se convirtió en uno de los motores de su nueva etapa empresarial. Actualmente, su mirada está puesta en un proyecto que reúne publicidad, marketing, entretenimiento, eventos y experiencias deportivas, con el objetivo de aprovechar la pasión y la audiencia que caracterizan al fútbol argentino.

El objetivo de conectar marcas y público a través del deporte

Con los contactos construidos durante años y el conocimiento del sector, Bisignano busca consolidar una estructura que vincule el deporte con las necesidades comerciales de las grandes marcas. La propuesta apunta a ampliar la publicidad deportiva más allá de los espacios tradicionales, como las camisetas y los carteles en los estadios.

El desafío de esta etapa es desarrollar experiencias que generen un vínculo directo entre las marcas y el público. Después de atravesar momentos complejos, Bisignano apuesta a volver a empezar con una idea central: que el deporte todavía ofrece oportunidades para crecer como plataforma de entretenimiento y negocios.