Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:53 a. m. · 2 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia vigente desde el mediodía hasta las 23:59 de este lunes. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo.

Eduardo Castex y distintas localidades de La Pampa están bajo alerta amarilla por tormentas durante este lunes 16 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y posible caída de granizo.

La jornada comenzó con fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la localidad. Cerca de las 10:45, la temperatura era de 20 grados y la probabilidad de precipitaciones alcanzaba el 96 por ciento.

Cómo seguirá el tiempo durante este lunes

Se espera que las tormentas continúen durante el resto de la mañana, con temperaturas de entre 20 y 21 grados. En las primeras horas de la tarde podría haber una disminución temporaria de las precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Entre las 16 y las 18 se pronostican nuevos chaparrones y, durante la noche, podrían persistir lluvias intermitentes. La temperatura máxima rondará los 21 grados y la mínima, los 15.

Qué advierte el Servicio Meteorológico Nacional

La alerta amarilla estará vigente desde el mediodía hasta las 23:59. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes o puntualmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros en las zonas alcanzadas por la advertencia, aunque los valores podrían superarse en algunos sectores. La alerta también comprende localidades y departamentos pampeanos como Santa Rosa, General Pico, Trenel y Realicó.

Recomendaciones y pronóstico para los próximos días

Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, permanecer en lugares seguros y no circular por calles anegadas. También es aconsejable mantener limpios los desagües, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y alejarse de árboles o estructuras inestables durante las tormentas.

Si entra agua en una vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico únicamente si puede hacerse de manera segura. Las condiciones podrían mejorar hacia las últimas horas de este lunes, aunque no se descartan nuevas precipitaciones durante la noche.

Para el martes todavía se prevén posibles lluvias, mientras que el miércoles se espera una mejora más definida, con cielo parcialmente nublado. Se recomienda seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en las alertas.