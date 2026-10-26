Arranca la última semana de octubre y parece que la primavera no termina nunca de llegar. Desde este lunes 26 de octubre, los próximos siete días, hasta el domingo 1 de noviembre, podrían disminuir un poco las precipitaciones y mantenerse por debajo del promedio en el territorio central y también en el norte de la Argentina. Sin embargo, esta tendencia será diferente en el sector cordillerano y en el norte de la Patagonia.

Para el sur de nuestro país se prevé persistencia de nubosidad como así también precipitaciones, que en algún punto empiezan a debilitarse, de cualquier manera, el escenario todavía favorece a la generación de nuevos chaparrones y tormentas. Es más, los focos más intensos se generarán en el sur de la provincia de Mendoza y también podría seguir cayendo nieve en toda la franja de la Cordillera.

Durante este lunes las tormentas también pueden llegar a alcanzar al sur de Santa Cruz y los focos más intensos se pueden dar en la provincia de Chubut. A media semana va a mejorar en la mayoría de la Patagonia.

Más allá de que algunos sectores, como por ejemplo el noreste y el Alto Valle de Río Negro arranquen la semana con mejores condiciones, este lunes puede volver a sentirse el golpe de las tormentas. La provincia de Neuquén viene muy golpeada por el fenómeno de El Niño.

En cuanto a lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes hay alerta amarillo por tormentas severas y por nevadas en la provincia de Mendoza, en San Juan, en Chubut y en Santa Cruz.

Provincias en alerta amarillo por tormentas severas:

Mendoza: Malargüe.

Chubut: Sarmiento - Comodoro Rivadavia.

Provincias en alerta amarillo por nevadas:

Mendoza: Malargüe - San Rafael - San Carlos - Tunuyán - Tupungato - Luján de Cuyo - Las Heras.

San Juan: Tamberías.

¿Qué establece el alerta amarillo?

Que las tormentas pueden llegar a ser severas, se pueden desarrollar con potencia y que pueden ser localmente fuertes. Además, podrían estar acompañadas por granizo, por una intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En este marco, cualquier actividad cotidiana podría verse afectada.

¿Cuáles son las recomendaciones para la población?

Entre las principales recomendaciones se encuentra que, en caso de tormentas, no hay que salir. Tampoco sacar la basura para que no se generar anegamiento en las calles y se mantengan limpios los desagües y sumideros.



Entre las recomendaciones también se sugiere desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico, sobre todo si ingresa el agua



Se sugiere cerrar y alejarse de las puertas y las ventanas.



También, el retiro o el aseguramiento de los objetos que podrían llegar a ser arrastrados por el agua y por el viento.



En el caso de estar al aire libre, sería prudente buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.