Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 12:18 p. m. · 1 min de lectura

La semana comienza con temperaturas agradables y sol en Eduardo Castex. Se esperan posibles chaparrones durante la madrugada del martes y un marcado ascenso térmico el miércoles.

El pronóstico para Eduardo Castex y localidades cercanas anticipa un comienzo de semana con temperaturas agradables y presencia de sol. Las condiciones podrían cambiar durante la madrugada del martes 10 de noviembre, cuando se esperan chaparrones.

Este lunes 9 de noviembre, la localidad tendrá una jornada mayormente soleada, con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 15. Por la tarde se prevé buen tiempo, algunas ráfagas de viento y un aumento gradual de la nubosidad hacia la noche.

Posibles chaparrones durante la madrugada del martes

Las lluvias podrían llegar entre las 2 y las 4 de la mañana del martes, con una probabilidad de precipitación de hasta el 56 por ciento. Para esa jornada se espera cielo mayormente nublado, viento durante la mañana y temperaturas de entre 13 y 27 grados.

Las probabilidades de lluvia disminuirían con el paso de las horas y el tiempo comenzaría a mejorar hacia la noche.

El miércoles sube la temperatura

El miércoles 11 de noviembre se espera un marcado ascenso térmico, con una máxima de 33 grados y una mínima de 17. El cielo estará parcialmente soleado y las posibilidades de precipitaciones serán prácticamente nulas.

El pronóstico también podría extenderse a Monte Nievas, Conhelo, Rucanelo y otras poblaciones del centro y norte pampeano, aunque pueden registrarse diferencias en las temperaturas y las precipitaciones.