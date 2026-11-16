La farmacia Latinoamericana está de turno hoy en Eduardo Castex. Está ubicada en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.
Dirección y teléfono
Para comunicarse con la farmacia, el teléfono informado es 44 2081.
lunes, 16 de noviembre de 2026
Diario digital de Eduardo Castex, La Pampa
Castex
La farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex. Se encuentra en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.
Por Hermes · 1 min de lectura
La farmacia Latinoamericana está de turno hoy en Eduardo Castex. Está ubicada en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.
Para comunicarse con la farmacia, el teléfono informado es 44 2081.
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