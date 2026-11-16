Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 12:05 p. m. · 1 min de lectura

La farmacia Latinoamericana está de turno en Eduardo Castex. Se encuentra en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.

La farmacia Latinoamericana está de turno hoy en Eduardo Castex. Está ubicada en la esquina de Diagonal 9 de Julio y Belgrano.

Dirección y teléfono

Para comunicarse con la farmacia, el teléfono informado es 44 2081.