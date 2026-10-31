El fenómeno podría alcanzar una intensidad extraordinaria y extenderse hasta 2027. Mientras Perú se prepara para lluvias intensas y Bolivia enfrenta una grave sequía, en Chaco siguen evacuadas más de 2.200 personas y Chile registra nevadas excepcionales.

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad extraordinaria y mantener sus efectos en distintas zonas de Sudamérica hasta 2027. Las previsiones anticipan lluvias por encima de lo normal en sectores de Perú, mientras que Bolivia atraviesa una prolongada sequía y en Chaco continúa la emergencia por las inundaciones.

En Argentina, el parte oficial de este sábado informó que 2.239 personas, pertenecientes a 629 familias, siguen evacuadas en Chaco. Por primera vez en días, no se registraron nuevos evacuados durante las últimas 24 horas.

Chaco mantiene alertas por la crecida de los ríos

El río Paraná descendió a 7,10 metros, luego de alcanzar un pico de 7,30 metros una semana atrás. El río Paraguay, en tanto, llegó a 7,77 metros en Isla del Cerrito.

Isla del Cerrito, Puerto Vilelas y Barranqueras permanecen en alerta roja. Resistencia, Basail y Colonia Benítez están en alerta naranja, mientras que General Vedia, La Leonesa, Margarita Belén, Puerto Bermejo, Puerto Eva Perón y Las Palmas continúan en alerta amarilla.

Perú prepara Chan Chan ante las lluvias de El Niño

El Ministerio de Cultura de Perú implementa medidas de contingencia en el complejo arqueológico de Chan Chan, en la región costera de La Libertad, para reducir los riesgos de las lluvias intensas. Las tareas buscan proteger las construcciones de tierra y las áreas de investigación y visita turística.

“Estamos reforzando el mantenimiento preventivo y organizando nuestra respuesta ante posibles lluvias intensas, con el objetivo de proteger Chan Chan y garantizar condiciones adecuadas para los visitantes y el personal que trabaja en el complejo arqueológico”, señaló el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, Ismael Iglesias León.

Los trabajos incluyen la reparación de daños por chorreras, torrenteras, humedad y desprendimientos del material de protección. También contemplan el mantenimiento de coberturas y sistemas de drenaje, además de la descolmatación y reposición de canaletas.

El pronóstico anticipa lluvias intensas en Perú

El Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño de Perú indicó que el episodio tendrá “una magnitud extraordinaria” en las costas del país hasta febrero de 2027. A partir de entonces, disminuiría progresivamente hasta mediados del próximo año.

Según el organismo, las lluvias en el litoral peruano podrían provocar inundaciones y aumentar durante lo que resta de 2026 por encima de los promedios habituales. “Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 2027, continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad”, detalla el informe.

El reporte agrega que, al inicio de 2027, las precipitaciones seguirían por encima de lo normal en la costa norte y central y en la sierra norte occidental. En la costa norte serían más intensas y frecuentes.

Sequía en Bolivia y nevadas récord en Chile

En Bolivia, la sequía vinculada a El Niño afecta a unas 78.000 familias en seis de los nueve departamentos. La falta de lluvias provocó pérdidas agropecuarias y escasez de agua para consumo humano. Datos oficiales indican que murieron más de 75.000 cabezas de ganado y otras 900.000 están en riesgo por la falta de agua y pasturas.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, identificó como afectados a Oruro y La Paz, en el oeste; Chuquisaca y Cochabamba, en el sur; Santa Cruz, en el este; y Potosí, en el suroeste. El escenario podría empeorar si no se producen precipitaciones significativas en las próximas semanas.

En Chile, las nevadas excepcionales en la cordillera de los Andes prolongaron la actividad en Valle Nevado, pese a que la temporada de esquí suele concluir en septiembre. La estación informó que cerrará el 1 de diciembre, un récord desde su apertura en 1988. La Dirección General de Aguas atribuyó al fenómeno las tormentas que afectan al país desde julio.

El Niño podría ser muy fuerte hasta enero de 2027

El pronóstico más reciente del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño estima en 95 por ciento la probabilidad de que el evento sea muy fuerte hasta enero de 2027. También calcula en 83 por ciento la posibilidad de que supere registros históricos desde 1950 entre octubre y diciembre de 2026.

Entre noviembre y febrero se esperan temperaturas del aire superiores a lo normal en Centroamérica y Sudamérica. Las anomalías más intensas, de entre 2 y 4 grados, se proyectan en gran parte de Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Para Argentina y Chile, en cambio, se prevén anomalías frías.