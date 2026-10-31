La actividad física, la alimentación y otros hábitos cotidianos se asocian con más años de vida saludable. Especialistas advierten que no existe una fórmula que permita anticipar el futuro de cada persona.

Vivir más tiempo y conservar la movilidad, la autonomía y el bienestar son objetivos distintos, aunque relacionados. En el debate sobre la longevidad, especialistas destacan que los hábitos sostenidos y la prevención pueden tener un papel central, sin necesidad de recurrir a tratamientos costosos o prácticas de eficacia incierta.

El especialista Matt Kaeberlein sostuvo que el estadounidense promedio podría sumar hasta 15 años de vida saludable mediante medidas personalizadas de prevención y cambios cotidianos. La cifra no supone una extensión radical de la vida ni garantiza un resultado individual.

Cinco hábitos vinculados con una vida más saludable

Un estudio publicado en la revista Circulation y reseñado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos analizó cinco aspectos en grandes grupos de adultos: alimentación, actividad física, no fumar, consumo de alcohol y peso corporal. Quienes reunían los cinco presentaban una expectativa de vida mayor que quienes no sostenían ninguno. Se trata de una relación observada en grupos de población, no de una fórmula para predecir cuánto vivirá una persona.

La actividad física es uno de los pilares de ese enfoque. La American Heart Association recomienda que los adultos acumulen 150 minutos semanales de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad intensa. También aconseja una alimentación basada en productos poco procesados, frutas, verduras, proteínas y semillas.

El descanso y los controles también cuentan

El sueño es otro componente del cuidado a largo plazo. La American Heart Association señala que la mayoría de los adultos necesita dormir entre siete y nueve horas por noche. Un descanso suficiente se relaciona con la recuperación del cuerpo, el funcionamiento cerebral y un menor riesgo de problemas de salud crónicos. Si las dificultades para dormir persisten, corresponde consultar con un profesional.

La prevención incluye, además, vigilar la presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre. Estos controles no reemplazan la consulta médica ni los hábitos saludables, pero pueden ayudar a detectar a tiempo condiciones que requieren atención.

Vínculos sociales y bienestar emocional en la longevidad

El envejecimiento saludable comprende más que la ausencia de enfermedades. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos lo definen como la conservación del bienestar físico, mental y social a medida que pasan los años. La alimentación, el movimiento, el descanso, la salud emocional, los controles y el contacto con otras personas forman parte de esa mirada.

Los Institutos Nacionales sobre el Envejecimiento distinguen la soledad, entendida como el malestar de sentirse solo, del aislamiento social, que alude a tener pocos contactos o intercambios habituales. La entidad cita investigaciones que relacionan la actividad social con un mejor bienestar físico y emocional entre las personas mayores.

Además, un estudio sobre más de 8.000 adultos mayores de 65 años encontró una relación entre la soledad y una pérdida más rápida de capacidades como la memoria y el pensamiento. El manejo del estrés también puede contribuir al bienestar: el autor especializado en longevidad Michael Clinton mencionó actividades como correr, caminar o hacer respiraciones profundas. La meta no es eliminar por completo el estrés, sino incorporar rutinas regulares y sostenibles.

En conjunto, estos hábitos apuntan a prolongar el tiempo de vida con capacidad para desplazarse, pensar, relacionarse y realizar actividades cotidianas. Su efecto depende de cada persona y no sustituye la evaluación profesional ni los controles médicos.