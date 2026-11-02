Gobernadores del espacio ven en la suspensión de las primarias una oportunidad para ordenar sus candidaturas y lanzar una propuesta nacional. Santa Fe, Córdoba, Chubut y Corrientes anticiparon su apoyo a la reforma política.

La cumbre sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), encabezada por Karina Milei en Santa Fe, abrió nuevas especulaciones sobre los acuerdos electorales y legislativos entre el Gobierno nacional y los gobernadores. Al encuentro asistieron representantes de 13 gobiernos provinciales, en una jornada marcada por gestos de cordialidad y negociaciones en torno a las PASO y el presupuesto.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, fue uno de los principales destinatarios de esas señales. Karina Milei le agradeció la organización del evento, mientras que el mandatario hizo una referencia a las elecciones en Brasil que evitó un choque con el Gobierno nacional.

Pullaro y las negociaciones políticas en Santa Fe

La actividad también repercutió en el frente provincial que conduce Pullaro, integrado por el PRO, la UCR y el socialismo. Entre sus aliados hubo inquietud por los gestos de acercamiento con La Libertad Avanza y por las diferencias internas en torno a proyectos de seguridad que sectores progresistas resisten.

“Fue un sábado de alto voltaje. Hubo campamento de la juventud socialista y radical. Pullaro está haciendo esos gestos con la amenaza de sumar a LLA en Unidos”, señaló un aliado del gobernador. Las tensiones se vinculan, entre otros puntos, con iniciativas que otorgan mayores facultades a la policía y a los fiscales.

El apoyo de Santa Fe a la suspensión de las PASO

En el plano nacional, el encuentro dejó en evidencia que Santa Fe acompañaría la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Pullaro contaría para ese objetivo con sus dos senadores y con diputados que responden al gobernador y que ya votaron en línea con el oficialismo en las últimas dos sesiones.

“Él va a dar los votos en el Senado para la eliminación de las paso y acá LLA le evitará colocar un candidato competitivo”, resumieron en distintos sectores. La discusión se da mientras dos encuestas difundidas la semana pasada muestran a Pullaro competitivo, a siete puntos de los libertarios.

Provincias Unidas evalúa una candidatura nacional

La estrategia de los gobernadores de Provincias Unidas apunta a utilizar una eventual suspensión de las primarias para ganar tiempo y organizar una competencia nacional. El antecedente que consideran es el de 2022, cuando los mandatarios adelantaron sus elecciones provinciales y luego conformaron una alianza interprovincial, anunciada el 30 de julio.

“Si se suspenden las paso, el 13 de junio se vota gobernador en santa fe y se está a tiempo de lanzar una candidatura nacional”, anticipó un aliado. Otro dirigente planteó el calendario de esta manera: “Córdoba votaría en marzo y Santa Fe el 13 de junio. Votan ese día y el 14 lanzan un candidato a presidente”. Con las PASO vigentes, sostienen, los cierres de listas serían anteriores y el plan perdería margen.

“Si no hay paso tenés tiempo para hacer caminar a un candidato como Juan Schiaretti o Martín Lousteau y colocar un buen número de diputados con proyección 2031”, se conversó en encuentros militantes con funcionarios y referentes. Además de Santa Fe, Córdoba, Chubut y Corrientes anticiparon su respaldo a la reforma política, que permanece trabada por las negociaciones y la resistencia del PRO y de un sector del peronismo.