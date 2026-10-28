Por Hermes 28 de octubre de 2026 a las 5:25 p. m. · 3 min de lectura

La delegación pampeana obtuvo podios en natación y atletismo, mientras sus equipos femeninos de fútbol y vóley avanzaron invictos. También hubo resultados en básquet, vóley masculino y ciclismo.

La delegación de La Pampa sumó nuevas medallas y consiguió resultados destacados en distintas disciplinas. El fútbol femenino venció a Chubut y se clasificó a semifinales, mientras que el equipo de vóley mantuvo su invicto con un triunfo ajustado ante Araucanía.

En fútbol masculino, en cambio, los pampeanos cayeron 2-0 ante Chubut y quedaron sin posibilidades de pelear por un lugar en semifinales. El partido fue disputado y tuvo roces; el rival abrió el marcador a los 70 minutos, de penal, luego de un forcejeo en el área tras un córner.

La Pampa intensificó la presión en busca del empate, pero Chubut se defendió y aprovechó un ataque por la derecha para marcar el segundo gol.

Fútbol femenino y vóley: triunfos y clasificación

El seleccionado femenino de fútbol derrotó 1-0 a Chubut y continúa invicto, luego de haber vencido el lunes por 2-0 a Ñuble. Isabela Rodríguez convirtió el único gol con un tiro libre desde la izquierda que se metió en el ángulo. La victoria le permitió al equipo pampeano acceder a las semifinales.

En vóley femenino, La Pampa se impuso 3-2 ante Araucanía en uno de los encuentros más emocionantes de la jornada. Las pampeanas se adelantaron 2-0, pero su rival igualó el partido. En el tie break, comenzaron en desventaja, se recuperaron y cerraron el triunfo por 15-13, un nuevo paso en la defensa del título.

Este miércoles, el equipo femenino jugará ante Santa Cruz desde las 10 y frente a Los Lagos a partir de las 17. En la rama masculina, La Pampa venció 3-0 a Araucanía en un partido disputado en Valdivia. El líbero pampeano Laureano Chefelt Boccardo recibió la medalla al mejor jugador del encuentro.

Resultados de vóley y básquet de La Pampa

Con ese triunfo, el conjunto masculino se ubica tercero en el Grupo B, con 5 puntos, tras dos victorias y una derrota. Este miércoles se medirá con Chubut desde las 10 y con Ñuble a partir de las 17.

En básquet masculino, La Pampa perdió 67-58 ante Río Negro, luego de la victoria conseguida el lunes. El partido fue parejo y los pampeanos llegaron a quedar a cuatro puntos en el tramo final, pero el equipo rionegrino reaccionó y se quedó con el triunfo. La agenda del miércoles incluye partidos ante Chubut a las 10 y Ñuble a las 17.

El seleccionado femenino de básquet se recuperó de la derrota del lunes ante Río Negro y superó 54-47 a Araucanía. Este miércoles jugará frente a Los Lagos desde las 10 y ante Tierra del Fuego a partir de las 18.

Medallas de La Pampa en natación y atletismo

La natación aportó varias preseas. Inés Pereyra obtuvo el bronce en los 400 metros libres y Santiago Grippo ganó la plata en esa misma prueba. Lucas Gaiser consiguió el bronce en los 100 metros espalda, mientras que Melina Lee se quedó con el oro en los 200 metros pecho. Grippo también sumó un bronce en los 100 metros mariposa.

En la posta de relevos 4 x 50 metros, el equipo pampeano integrado por Saavedra, Ortega, Pereyra y Gazán obtuvo la medalla de plata.

En atletismo, Malena Fernández logró la plata en salto en alto y Brian Mateo Herlein se llevó el oro tras ganar la prueba de lanzamiento de jabalina.

Ciclismo y judo: posiciones y medallas

En el Gran Fondo masculino de ciclismo, Bautista Peón Somoza terminó séptimo, Manuel Diab fue noveno y Mateo Olguín finalizó duodécimo. En la clasificación general por equipos, La Pampa ocupa el tercer puesto, detrás de Los Lagos y Los Ríos.

En judo, la delegación pampeana mantiene las dos medallas de oro conseguidas el lunes por Ignacio Gómez y Tomás Quinteros.