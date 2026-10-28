Por Hermes 28 de octubre de 2026 a las 5:25 p. m. · 2 min de lectura

La boxeadora pampeana peleará el sábado 28 de noviembre en Chetumal, México, ante la campeona mundial interina supermosca del CMB. El combate será parte de una velada internacional que se transmitirá por Canal 5 de Televisa.

La santarroseña Aixa Ádema tendrá el próximo sábado 28 de noviembre un desafío clave en su carrera: enfrentará en Chetumal, México, a Diana La Bonita Fernández, campeona mundial interina supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate fue anunciado por Latin KO Promotions, empresa encabezada por Oswaldo Küchle. La velada internacional se emitirá por Canal 5 de Televisa, como parte del tradicional ciclo Sábados de Box.

Aixa Ádema tendrá un reto internacional ante la campeona del CMB

La pelea representa una oportunidad de gran relevancia para Ádema, que volverá a competir fuera de la Argentina frente a una de las figuras destacadas del boxeo femenino mexicano.

Fernández, oriunda de Ciudad Juárez, conquistó el título mundial interino supermosca el 19 de septiembre, al vencer por decisión unánime a la francesa Clothilde Del Ben. Las tarjetas marcaron 96-92, 99-90 y 98-90. Con ese triunfo ante su público, se convirtió en la primera campeona mundial nacida en Ciudad Juárez.

Diana La Bonita Fernández, una rival de amplia trayectoria

La boxeadora mexicana, de 32 años, inició su carrera profesional en 2013 y suma 38 victorias, cuatro derrotas y un empate, con cinco triunfos por nocaut. En su recorrido también obtuvo los cinturones Latino supermosca, Internacional gallo y Plata mosca del CMB.

Ádema, de 27 años, construyó su trayectoria con numerosos enfrentamientos ante rivales de jerarquía, tanto en el país como en el exterior. En diciembre de 2023 ganó el campeonato argentino mosca tras vencer por nocaut técnico en el séptimo asalto a Sofía Méndez, en Salta.

Los títulos y últimas peleas de Aixa Ádema

Luego de consagrarse campeona argentina, la pampeana defendió con éxito la corona frente a Gisela Quintanilla y Cinthia González, en ambos casos en Santa Rosa. En septiembre de 2025 sumó otro título al proclamarse campeona sudamericana mosca, con una victoria por decisión unánime ante la uruguaya Roseicela Mora en el Coliseo Celeste de la capital pampeana.

La presentación más reciente que pudo verificarse fue el 12 de junio de este año, cuando derrotó por puntos a Marcela Victoria Acuña en el club El Fortín de Santa Rosa, durante una velada del ciclo Boxeo Capital. El desafío en México elevará la exigencia ante una rival con experiencia internacional y condición de campeona mundial.

Una velada internacional en Chetumal

Latin KO Promotions anunció que Fernández y Ádema protagonizarán uno de los principales combates de la programación, que también tendrá el enfrentamiento entre el colombiano Juan Anacona y el nigeriano Ridwan Oyekola.

El festival será organizado por Latin KO Promotions junto con Cancún Boxing, Boxing Time y la Fundación No Tires la Toalla. Entre los comentaristas de la transmisión estarán los excampeones mundiales Marco Antonio Barrera y Mariana Barby Juárez.

Para Ádema, la pelea será una nueva oportunidad de impulsar su carrera en el plano internacional y medirse con Fernández, que llegará respaldada por su título y por el público mexicano.