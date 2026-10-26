Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:29 a. m. · 2 min de lectura

La senadora nacional Patricia Bullrich.La jefa del bloque libertario en el Senado cuestionó al Presidente por haber hablado de "quemar en la hoguera" a periodistas, y defendió la libertad de expresión.

La senadora nacional Patricia Bullrich tomó distancia este domingo del presidente Javier Milei, al cuestionar sus declaraciones contra periodistas que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA y advirtió que el mandatario "cruzó un límite" cuando habló de "quemarlos en la hoguera".

"Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado", sostuvo Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, al referirse a las declaraciones presidenciales.

La legisladora agregó: "Si luego la justicia da la razón, es mejor. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera".

Las expresiones de Bullrich constituyen un cuestionamiento público al mandatario, quien durante una cena de la Fundación Faro había apuntado duramente contra periodistas que publicaron investigaciones sobre el caso $LIBRA, después de conocerse una resolución judicial favorable al Presidente y a su hermana Karina Milei.

Durante ese encuentro, el jefe del Estado utilizó fuertes insultos contra los comunicadores y afirmó que quienes, según su interpretación, habían difundido información falsa debían "quemarse en la hoguera", una expresión que provocó cuestionamientos de entidades periodísticas y dirigentes políticos.

Bullrich reconoció el derecho del Presidente a responder a las críticas de la prensa, pero consideró que esa defensa debe realizarse dentro de los límites del debate democrático.

"Creo que la libertad de expresión protege siempre a la prensa cuando critica al poder y protege también al Presidente cuando responde", señaló la senadora en declaraciones a LN+, aunque remarcó que los cuestionamientos deben contestarse con argumentos.

La dirigente oficialista sostuvo además que tiene la responsabilidad de señalar públicamente cuando determinadas expresiones exceden esos límites, incluso si provienen del propio espacio político al que pertenece.

La controversia se produjo después de que Milei celebrara una resolución judicial en la causa $LIBRA, relacionada con la promoción de una criptomoneda desde sus redes sociales, y dirigiera nuevas críticas contra periodistas que habían investigado el episodio.

Las declaraciones presidenciales provocaron el rechazo de organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de prensa, entre ellas la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

El pronunciamiento de Bullrich dejó expuestas diferencias dentro del oficialismo respecto del vínculo del Gobierno con los medios de comunicación, en momentos en que el Presidente mantiene una fuerte confrontación pública con distintos periodistas.

La senadora, una de las principales figuras parlamentarias de La Libertad Avanza, planteó así que la defensa de las ideas del Gobierno no debe excluir el respeto a quienes cuestionan sus decisiones.