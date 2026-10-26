Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:11 a. m. · 1 min de lectura

La jornada electoral de los brasileños residentes en Argentina dejó un dato destacado: Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 70% de los votos en la provincia de Buenos Aires, frente al 29% del senador Flávio Bolsonaro, según informó Página/12.

Los resultados reflejan el comportamiento del electorado brasileño habilitado para votar en territorio bonaerense durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

La votación se desarrolló en un contexto de marcada polarización política entre ambos candidatos, con una disputa que concentró la atención de la comunidad brasileña residente en el exterior.

El resultado registrado en la provincia de Buenos Aires constituye un dato del voto brasileño en Argentina y permite observar cómo se distribuyeron las preferencias electorales entre los dos candidatos en esa jurisdicción.