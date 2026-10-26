Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 4:23 p. m. · Actualizada 27 de octubre de 2026 a las 12:44 a. m. · 2 min de lectura

La organización difundió por equivocación tres artículos sobre los principales candidatos cuando todavía faltaban varias horas para conocer el resultado oficial. Las publicaciones

Una filtración inesperada sacudió este lunes la previa de la entrega del Balón de Oro 2026. Mientras se anunciaban las posiciones de los 30 futbolistas nominados al premio más importante del fútbol mundial, la organización publicó por error en su página web tres artículos que presentaban como ganadores a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, tres de los grandes candidatos a quedarse con el galardón.

Las publicaciones aparecieron cuando todavía faltaban alrededor de cuatro horas para el anuncio oficial, previsto para las 18.30 de la Argentina. En cada una se repasaban los méritos deportivos del protagonista, con estadísticas de goles y asistencias, títulos conquistados y otros datos que respaldaban su candidatura.

El detalle que llamó la atención fue que los tres artículos estaban redactados como si sus protagonistas ya hubieran recibido el premio. Sin embargo, la aparición simultánea de tres supuestos ganadores impide interpretar el episodio como una confirmación del resultado. Todo indica que se trató de contenidos preparados con anticipación para ser publicados una vez que se conociera el vencedor.

Poco después, los textos desaparecieron de la página oficial del Balón de Oro. La eliminación alimentó las especulaciones en las redes sociales, aunque no permitió establecer cuál de los tres futbolistas había sido elegido.

Mbappé, Yamal y Kane llegaron a la ceremonia como tres de los principales aspirantes a un reconocimiento que distingue al mejor futbolista de la temporada. Sus candidaturas habían generado un intenso debate por el peso de sus actuaciones individuales y los logros colectivos de sus respectivos equipos.

El episodio dejó a la organización en una situación incómoda en una jornada en la que cada detalle del anuncio es seguido por millones de aficionados. Lo que debía ser una revelación cuidadosamente administrada terminó convertido en una polémica por un error de publicación.

De todos modos, el misterio sobre el ganador seguía intacto: hasta el anuncio oficial, ninguno de los tres artículos podía considerarse una confirmación del resultado.