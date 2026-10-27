Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 9:58 p. m. · Actualizada 27 de octubre de 2026 a las 12:44 a. m. · 3 min de lectura

El delantero inglés se consagró como el mejor futbolista del mundo, por delante de Mbappé y Lamine Yamal. Su historia tiene dos capítulos particulares con los ídolos argentinos: un

Harry Kane tuvo su noche de gloria. Después de una temporada extraordinaria con el Bayern Múnich, el delantero inglés se quedó con el Balón de Oro 2026 y alcanzó la cima del fútbol mundial. Superó en la votación a Kylian Mbappé, que terminó segundo, y a Lamine Yamal, que completó el podio. Lionel Messi, máximo ganador histórico del premio con ocho conquistas, finalizó quinto, detrás del español Rodri.

La consagración del goleador inglés reavivó en las redes sociales dos historias que lo vinculan con los máximos ídolos del fútbol argentino. Una tiene como protagonista a Diego Armando Maradona, quien le dio una particular lección de definición durante una visita al Tottenham en 2017. La otra es mucho más reciente y tiene a Messi del otro lado: una gambeta en las semifinales del Mundial 2026 que terminó con Kane desparramado en el césped.

La gambeta de Messi que dejó a Kane en el piso

El recuerdo más reciente se remonta al Mundial 2026, cuando Argentina e Inglaterra se enfrentaron en las semifinales. Aquella noche, Messi fue determinante para la clasificación de la Selección a su segunda final consecutiva, con una actuación sobresaliente que incluyó dos asistencias.

Harry Kane va a ganar el Balón de Oro.



Su jugada más icónica de este año fue desparramarse en el piso para intentar parar a Messi. pic.twitter.com/rG8C2ZoLmd https://t.co/42Pl51mNpn — EDITS BOKE (@EditsBoke) October 26, 2026

Pero hubo una jugada que quedó especialmente grabada. Kane intentó quitarle la pelota al capitán argentino y terminó en el suelo después de un enganche de la Pulga, que luego continuó la acción dejando atrás a Anthony Gordon.

La secuencia volvió a circular con fuerza en las redes sociales este lunes, cuando comenzó a instalarse la posibilidad de que el delantero del Bayern Múnich se quedara con el Balón de Oro.

La imagen tenía un condimento especial: el futbolista que finalmente fue elegido como el mejor del mundo había sido víctima de una de las tantas genialidades de Messi en su último Mundial.

El día que Maradona le enseñó a definir a Harry Kane

Pero mucho antes de aquel cruce con Messi, Kane había compartido un momento inolvidable con otro argentino: Diego Armando Maradona.

Fue en 2017, cuando el Diez visitó al plantel del Tottenham, que por entonces dirigía Mauricio Pochettino. Durante el encuentro, Maradona aprovechó para darle al delantero inglés un consejo muy particular sobre cómo definir frente al arco.

"¡TODAS ALLÁ NO, ALGUNA ACÁ!"



El consejo de Maradona hacia Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro, en el año 2017. pic.twitter.com/wBoYvwFIO3 — TyC Sports (@TyCSports) October 26, 2026

Con la ayuda de un traductor, Diego le explicó que debía variar la dirección de sus remates para sorprender a los arqueros.

"Harry, fijate. Todas allá (segundo palo) no; alguna acá (señala el primer palo imaginario). ¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente. La próxima vez, hacés así, ¡tac!", le dijo Maradona, acompañando sus palabras con gestos.

La escena quedó registrada en video y se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquella visita.

Kane, que por entonces ya era una de las grandes figuras del fútbol inglés, no ocultó su admiración por el campeón del mundo de 1986.

"Es una persona fantástica. Con una gran energía. Es uno de los mejores 10 de la historia. Fue genial que estuviera acá", aseguró después del encuentro.

Y agregó: "No habló mucho en inglés, lo hizo en español. No entendí lo que estaba diciendo, pero fue muy enérgico. Dijo algunos elogios buenos, no sólo a mí, sino al equipo y al técnico. El simple hecho de estar con alguien así... Estuvo hablando, riéndose, bromeando. Seguramente todos lo tengan como ídolo".

Casi una década después de aquella lección de Maradona, Kane fue galardonado con el Balón de Oro, el reconocimiento individual más importante de su carrera.