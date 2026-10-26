Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 4:47 p. m. · Actualizada 27 de octubre de 2026 a las 12:44 a. m. · 4 min de lectura

La AFA evalúa eliminar las dos zonas y disputar un campeonato de 30 fechas, con dos jornadas de clásicos. La propuesta se definirá este jueves en la Liga Profesional.

La organización de los torneos del fútbol argentino genera controversia. No solo por los 30 equipos, sino también por los formatos que se utilizan. Y si bien en AFA se había informado que los de 2027 se iban a jugar de la misma manera que en 2026, lo cierto es que se está evaluando realizar modificaciones y volvería a jugarse todos contra todos, aunque los playoffs igualmente continuarían. Se definirá este jueves en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

“Me dijeron que el año que viene se vuelve a jugar todos”, deslizó Guillermo Barros Schelotto, técnico de Vélez, durante una entrevista con TyC Sports en el regreso del histórico programa Estudio Fútbol. La declaración del Mellizo no fue casual: según pudo averiguar Clarín, existe una propuesta concreta para modificar el formato de los campeonatos.

La semana pasada, durante la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, se presentó una propuesta para modificar el formato. La iniciativa apunta a eliminar las dos zonas y disputar un torneo largo, a una sola rueda.

Platense campeón del Torneo Apertura 2025.

De ese modo, se jugaría todos contra todos, en un torneo con 30 fechas, ya que habría dos jornadas de clásicos, una en cada semestre. Lo que cambiaría con respecto a la actualidad es que se eliminarían las dos zonas y, a diferencia de lo que sucede ahora, un equipo se enfrentaría a los restantes 29 durante todo el año y no como ahora que juega contra la mitad, en una cancha en el Apertura (la primera parte del año) y en la otra en el Clausura (la segunda etapa). “De esa manera, le daríamos más sentido al campeón de la tabla anual”, afirmó un dirigente que estuvo en la reunión y que apoya este cambio.

Los dirigentes que impulsan la modificación consideran que el nuevo formato eliminaría algunas distorsiones del sistema actual. Por ejemplo, que un equipo se clasifique a los playoffs con menos puntos que otro que queda eliminado en la zona opuesta. También evitaría las diferencias de calendario entre clubes que enfrentan a los equipos más comprometidos con el descenso y aquellos que no lo hacen. Además, garantizaría que todos se midieran al menos una vez por temporada.

¿Y qué pasaría con los playoffs? Se mantendrían los dos. La idea es que, después de la fecha 15, se realice un primer corte a mitad de año. Los 16 mejores equipos de la tabla disputarían los playoffs del Apertura para definir al primer campeón de la temporada.

Los impulsores del cambio creen que los playoffs les darían más posibilidades de pelear por un título a los clubes medianos y chicos. Citan el ejemplo de Platense, que fue sexto en su zona y se consagró campeón pese a ocupar el 13° puesto de la tabla anual a mitad de año. Después terminó 22°. También mencionan a Estudiantes, que jugará la final de la Copa Libertadores después de haberse consagrado campeón local tras finalizar octavo en su grupo y 15° en la tabla general.

A partir de la fecha 16 se reanudaría el torneo largo. Los puntos obtenidos entre esa jornada y la 30 determinarían los 16 clasificados a los playoffs del Clausura, que consagrarían al segundo campeón del año. Además, el equipo que terminara primero en la tabla acumulada de las 30 fechas obtendría el título de Liga.

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a Rosario Central en el pasillo de campeón. (Foto: Fotobaires)

Así, el fútbol argentino pondría en juego ocho títulos durante la temporada: los del Apertura, el Clausura y la Liga, además del Trofeo de Campeones, la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la nueva Recopa de Campeones.

La última vez que se disputó un torneo de todos contra todos fue en 2024, cuando Vélez se consagró campeón de la Liga. Ese año también hubo una Copa de la Liga, aunque participaban 28 equipos y el calendario permitía organizar ambas competencias. Después se anularon los descensos y en 2025 se volvió a 30 clubes. La organización se complicó y la AFA incorporó los playoffs, un formato habitual en el fútbol mexicano.

Por ahora, los dirigentes no anunciaron públicamente la propuesta, que continúa en evaluación. O quizás prefieren medir las reacciones antes de tomar una decisión. Así funciona la AFA de Claudio Tapia. No traten de entenderlo.