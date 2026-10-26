Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:26 p. m. · Actualizada 27 de octubre de 2026 a las 12:44 a. m. · 2 min de lectura

El rosarino de 39 años seguirá la ceremonia en la capital inglesa desde la ciudad donde vive actualmente. Puso un freno a una agenda plagada de viajes en los últimos diez días.

Lionel Messi apretó el freno. El rosarino decidió no viajar a Londres para estar presente en la ceremonia 70° del Balón de Oro, en la que está nominado por 17° vez y busca el noveno galardón, para agigantar su leyenda. A sus 39 años, obnubiló con su rendimiento en el Mundial 2026, lo que lo posicionó entre los máximos candidatos. Sin embargo, su ausencia permite aventurar que, pese al deseo de los fanáticos y de muchos de sus colegas -que no intervienen en la votación reservada para 100 periodistas de todo el mundo-, no será el ganador esta vez.

Con Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal como principales rivales, Messi deberá conformarse con observar la gala en el London Palladium de la capital inglesa por televisión.

Suele ocurrir que aquellos que no están entre los finalistas evitan el traslado. El domingo, por caso, la Pulga estuvo en Miami inaugurando la Messi Cup con un divertido discurso y antes había acompañado a su hijo Mateo que convirtió un gol para que Inter sea campeón Sub 12 en la Legends Cup.

Fue el final de un periplo que en 10 días lo había llevado a Atlanta, Miami, Oviedo (en España), Nueva York y de nuevo a Miami. Messi se quedó con el premio en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) y es el máximo ganador de la historia.

No hubo una comunicación oficial a través de sus redes sociales, por donde suele expresarse, pero sí se mostró en la segunda jornada de la Messi Cup. Esa fue la confirmación que no estaba en Londres.

¡LA SONRISA DE MESSI! La felicidad de Leo, que disfruta de una nueva edición de la Messi Cup.



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Messi se mostró a un costado del campo de juego auxiliar del predio del Inter Miami, donde se celebra el torneo, para ver el partido entre Boca Juniors y el UE Cornellá de España, uno de los clubes que adquirió recientemente.