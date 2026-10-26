Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 12:57 p. m. · Actualizada 27 de octubre de 2026 a las 12:44 a. m. · 2 min de lectura

El equipo local revirtió el marcador en el segundo tiempo gracias a las conquistas de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez. Con este resultado alcanzó los 17 pun

Unión le ganó 3-1 a Estudiantes y todavía sueña con lograr un lugar en los playoffs del Torneo Clausura. Perdía 1-0 con un gol en contra de Lucas Ayala (el árbitro se lo dio a Eric Meza) y en el segundo tiempo lo dio vuelta con goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez. Ahora tiene 17 puntos y quedó a dos de Independiente, octavo ,que tiene 19. El Pincha ahora quedó casi sin chances, con 14 puntos.

“Cuando estás angelado, te salen todas”. La frase que se está popularizando puede aplicarse a Boca, que jugará la final de la Sudamericana y el domingo le ganó en la agonía a Independiente en Avellaneda. Y también a Estudiantes, finalista de la Libertadores y que busca también meterse en los playoffs del Clausura, a pesar de haber tenido un arranque pobre.

Parecía que pasaba eso en Santa Fe. Era dominado por el local, que no había tenido un tiro al arco de Mansilla y a los 40 minutos, Meza envió un centro desde la derecha, la pelota se desvió en la punta del pie de Ayala y se metió en el primer palo, ante la tardía reacción del arquero tatengue. Palo y a la bolsa. Eso sí, la terna arbitral confirmó que el gol, claramente en contra, dejará constancia en la planilla Comet que lo marcó el lateral de Estudiantes. Aunque tal vez pueda haber una revisión oficial.

Unión le ganó a Estudiantes y sueña con los playoffs

Después del gol, sí, Estudiantes se acercó con peligro al arco local, y Mansilla tuvo una doble atajada evitando el 2-0. Unión fue mejor pero ni Tarragona ni Estigarribia tuvieron una chance clara como para desnivelar. Sin embargo, todo cambió en el segundo tiempo y los dos delanteros se encargaron de darle un golpe de realidad al equipo del Cacique Medina, que naturalmente siente el trajín de tantos partidos y competencias.

En el arranque de la parte final, una buena combinación por derecha de la que participó Pintado, terminó con un centro pasado y por el otro lado apareció Tarragona para marcar la igualdad. Hubo protestas de los jugadores de Estudiantes reclamando dos manos en la jugada previa. Pero las imágenes fueron claras, primero pegó en la mano de Julián Palacios (no formó parte de la jugada del gol) y luego en la rodilla de Juan Pintado. Tampoco hubo falta.

Con Estudiantes completamente dormido, Unión logró el gol de la victoria a través de Estigarribia, que aprovechó un rebote de Muslera luego de un remate de Luna Diale. El 2-1 decretó un poco de justicia por cómo fue el desarrollo del partido. Y en el final, Eric Ramírez