Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 1:06 p. m. · Actualizada 27 de octubre de 2026 a las 12:44 a. m. · 2 min de lectura

El mediocampista de la Selección Argentina compartió una serie de fotos familiares y una tierna dedicatoria para el menor de sus hijos. El festejo llegó después de un fin de semana

Enzo Fernández dejó por un momento de lado el fútbol para dedicarle un emotivo mensaje a Benjamín, su hijo menor, que este lunes cumplió tres años. El mediocampista de la Selección Argentina publicó en Instagram y X una serie de 17 fotografías familiares, entre ellas una del pequeño junto a la Copa del Mundo, y acompañó las imágenes con palabras cargadas de cariño.

“Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos. Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo”, escribió el campeón del mundo en Qatar 2022.

Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos. Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que… pic.twitter.com/CMvUs57QkX — Enzo Fernández (@EnzoFe17) October 26, 2026

Benjamín nació el 26 de octubre de 2023 y es el segundo hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. La pareja también es mamá y papá de Olivia, de seis años. Después de atravesar una separación a fines de 2024 y reconciliarse meses más tarde, ambos volvieron a apostar por la vida familiar. Desde septiembre residen en Manchester, adonde se mudaron tras el traspaso del futbolista desde Chelsea al City.

El cumpleaños llegó después de un fin de semana con pocas alegrías deportivas para Enzo. El sábado fue titular en la derrota de Manchester City por 2-1 frente a Aston Villa, por la octava fecha de la Premier League. El equipo dirigido por Enzo Maresca había ganado sus siete primeros encuentros del campeonato, pero perdió el invicto en Birmingham.

Nicolas Jackson convirtió los dos goles del Aston Villa, mientras que Erling Haaland marcó el empate transitorio para el City. Fernández disputó el partido completo y compartió la cancha con otro argentino, Emiliano Buendía, quien ingresó en el segundo tiempo para el conjunto local.

Después del traspié, Enzo encontró una razón especial para celebrar. Esta vez, lejos de los estadios y los resultados, el protagonista fue Benjamín, el menor de una familia que también comparte buena parte de su vida cotidiana en las redes sociales.