Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 1:27 p. m. · Actualizada 27 de octubre de 2026 a las 12:44 a. m. · 2 min de lectura

El año pasado estuvo dentro de la categoría de "jugadores", pero solo entró el suizo Roger Federer. Ya hay dos argentinos: Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini. ¿Qué necesita el tan

Juan Martín Del Potro dio el primer paso. El Salón de la Fama del Tenis anunció este lunes que el tandilense ganó la votación del público para su inducción a un lugar de privilegio que ya tiene a dos argentinos: Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini. El año pasado ya había estado nominado, pero solo hubo un ingreso que fue para la leyenda suiza Roger Federer.

Después de un par de semanas de elección a través de la web oficial, ese lugar de privilegio, ubicado en Newport, Estados Unidos, está un poco más cerca para Del Potro, que venció a Ash Barty y Svetlana Kuznetsova, en ese orden, quienes lo acompañan en la terna 2027.

Juan Martín Del Potro ganó la votación del público para entrar al Salón de la Fama del Tenis.

El sistema de votación es a través de dos grupos de interés. El primero es el público, que ganó el argentino, aunque los resultados finales se anunciarán los próximos días. La elección de los fanáticos sumarán porcentajes de bonificación que se combinarán con la elección del denominado "Grupo oficial de votantes", integrado por periodistas especializados, historiadores e ingresantes previos.

Para lograr la inducción se requiere alcanzar un 75% o más de votos afirmativos combinados. Los miembros de la Clase de 2027 y las fechas de la Ceremonia de Inducción del año próximo se anunciarán a fines de diciembre.

Los motivos de la elección de la Torre de Tandil, según la web oficial, radican en los hitos más relevantes de su carrera deportiva como la conquista del US Open 2009 tras superar a Rafael Nadal y Roger Federer, las medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, la obtención de la Copa Davis 2016 con el equipo argentino, sus 22 títulos en el circuito ATP incluyendo Indian Wells 2018, y su llegada al puesto número 3 del ranking mundial.

Juan Martín del Potro, entre los nominados clase 2027 para ingresar al Salón de la Fama del Tenis.

En esta oportunidad, sus contrincantes son la australiana Ashleigh Barty (que fue número uno del mundo y tres veces campeona de Grand Slam en tres superficies diferentes) y la rusa Svetlana Kuznetsova (cuatro veces campeona de Grand Slam, dos en singles y dos en dobles). Además, en la categoría de tenis en silla de ruedas, está el japonés Shingo Kunieda, cuatro veces medallista de oro paralímpico y 28 veces campeón de torneos importantes.