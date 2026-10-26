Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 11:45 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 9:43 p. m. · 2 min de lectura

Ocurrió en el último minuto del partido que los Oklahoma City Thunder le ganaron a Los Angeles Clippers. Mirá el video.

La NBA está conmocionada. Las imágenes de la lesión escalofriante de Jalen Williams en el partido entre los Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers dieron la vuelta al mundo. Su pierna izquierda, con el tobillo torcido de forma antinatural al aterrizar después de un salto hacia el aro, fue tapada instantáneamente con toallas para evitar imágenes. La acción ocurrió a falta de un minuto y 14 segundos del último cuarto, cuando su equipo Oklahoma City ganaba por 103-99.

Williams recibió una falta de Kris Dunn y cayó al suelo, con inmediata necesidad de asistencia del personal médico. Los árbitros sancionaron la acción con una falta flagrante de tipo uno. Shai Gilgeous-Alexander lanzó y convirtió los dos tiros libres tras la sustitución de su compañero.

Dude what the fuck pic.twitter.com/1idq1hXR5m — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) October 26, 2026

“Simplemente me siento mal por él. Nada más que eso”, dijo el canadiense, visiblemente sacudido, mientras que Chet Holmgren se llevó las manos a la cabeza al ver la posición del tobillo de Williams. “Le encanta jugar, le encanta competir. Así es él. ... Es una lástima, la suerte que ha tenido hasta ahora. Pero está preparado para esto”, agregó Gilgeous-Alexander.

“No estamos nada bien”, expresó el entrenador Mark Daigneault.

El público despidió al jugador con una ovación y Williams agradeció con un gesto mientras salía en camilla. El alero llevaba ocho puntos, dos rebotes y cinco asistencias en 31 minutos cuando tuvo que abandonar el encuentro.

No hubo un diagnóstico inmediato por parte de los Thunder, aunque era evidente que la lesión era grave.

Williams venía de una temporada marcada por los problemas físicos. Solo disputó 33 partidos de fase regular tras recuperarse de una operación en la muñeca derecha y sufrir lesiones en los isquiotibiales. Los problemas musculares limitaron también su participación en los 'playoffs'. El escolta llegó al domingo con un promedio de 18 puntos por partido en sus primeros 250 encuentros en la NBA, ya fue All-Star y seleccionado al All-NBA en su carrera.

Los Thunder terminaron imponiéndose por 108-101, con Gilgeous-Alexander como máximo anotador gracias a sus 34 puntos, pero la preocupación por Williams marcó el cierre del encuentro.