Después de ganarle a Racing en el Monumental, River ya tiene la mente puesta en Boca. Y en Núñez ya empezó a jugarse el Superclásico. El equipo de Leonardo Ponzio irá el domingo a la Bombonera con la guardia más alta que nunca. Es que en Udaondo y Figueroa Alcorta están alertas por las situaciones atravesadas con los arbitrajes en los últimos partidos y también por los antecedentes con el eterno rival. Por eso, varios protagonistas ya alzaron la voz tras el triunfo sobre La Academia y dejaron mensajes claros y contundentes. Sobre todo, después de las situaciones que hubo con el VAR en los partidos recientes.

River hizo ocho goles en los últimos tres encuentros. Pero le convalidaron cinco. Desde el VAR llamaron para revisar la mitad de esos tantos y le anularon tres, uno en cada encuentro. Pero los tres goles anulados parecieron válidos: el de Montiel a Sarmiento, y los de Correa a Belgrano y Racing. “No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten lo que tengo, lo que logré. Nos están pasando cosas que por ahí hay que hacer dos o tres goles para ratificar un resultado”, señaló Ponzio.

Y agregó: “En el segundo gol que hacemos (el de Ángel Correa, que fue anulado) creo que fue una decisión desde otro lado, no del mismo árbitro. Yo noto y veo que cuando inciden tanto en una opinión te hacen dudar. Si dan una terna arbitral creo que es para que comanden un partido para que realmente se impongan ellos. Siento también que el arbitraje tiene que quedar a un lugar y que se vea el fútbol y me voy a explayar más por eso”. Luego, remarcó: “No quiero que me den nada, pero que no me quiten. La realidad de la vida”.

Ponzio no anduvo con vueltas, salió a marcar la cancha antes del Superclásico y le apuntó al VAR, ya que en los últimos partidos de River hubo varias situaciones revisadas en los goles. Le anularon un gol ante Sarmiento en Junín por una imperceptible mano de Fausto Vera ante Sarmiento, otro a Correa contra Belgrano por una mano de Ortega que no estaba en posición antinatural y antes la pelota le había pegado en la cadera y el de este domingo ante Racing por una posición de Montiel que según Leandro Rey Hilfer interfirió la visión de Facundo Cambeses en el zurdazo de Angelito en la jugada previa que culminó con el gol del propio Correa.

Ponzio no fue el único representante de River que apuntó a los árbitros. También lo hicieron Correa, en el campo de juego, y Montiel, en la zona mixta. “Ya parece mucha casualidad, pero con nosotros van siempre al VAR y hay que hacer siempre un gol más. Si no me anulaban el gol que hice, que considero que fue lícito, hubiese sido más tranquilo el desarrollo del partido. Pero tuvimos que sufrir porque íbamos 1 a 0 y en cualquier jugada te pueden empatar porque ellos tienen jugadores de calidad y esa es la calentura que nos genera”, manifestó el ex Atlético de Madrid y Tigres.

Y añadió: “Nosotros como equipo tratamos de entender a los árbitros y de ayudarlos para que haya continuidad en el juego. El (por Leandro Rey Hilfer) me decía que un compañero mío tapaba al arquero (Facundo Cambeses), pero creo que estaba lejos, que no lo molestó y que el arquero pudo atajar bien la pelota, pero cobró eso”.

En tanto, Montiel señaló: “Me da bronca que a veces no revisen jugadas que son para River y que tranquilamente pueden ser revisables. Molesta. Y ahora tendremos que estar en todos los detalles”.

En relación con el Superclásico que se viene, a Ponzio también hizo referencia al último partido contra Boca que el Xeneize ganó en el Monumental con gol de Leandro Paredes de penal, pero que terminó envuelto en la polémica por una infracción que Darío Herrera no le cobró a River en el área rival por un claro empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. Fue cerca del final del partido y Héctor Paletta, a cargo del VAR, no lo llamó a revisar la jugada.

TODO RIVER PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE BOCA 🧐#LPFxTNTSports



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Tiempo después, Claudio Úbeda, ex DT de Boca, reconoció en una entrevista con TyC Sports la falta. En un verdadero o falso, le dijeron la siguiente frase: “El empujón de Lautaro Blanco a Martínez Quarta fue penal”. Y él respondió: “Verdadero”. Ante la sorpresa del entrevistador, agregó, entre risas: “Estaba a la vista, que no lo haya cobrado es otra cosa”. Ante esta situación, Ponzio enfatizó: “Sí, bueno, lo he escuchado (a Úbeda). Yo siento que fue una expresión de lo que vimos todos”.

🔵🟡👀 "EL EMPUJÓN DE BLANCO A MARTÍNEZ QUARTA FUE PENAL"



Claudio Úbeda, en el "Verdadero o Falso" de la Noche de TyC Sports, aseguró que la jugada tuvo que haber sido sancionada. pic.twitter.com/kuw50EEgtt — TyC Sports (@TyCSports) August 8, 2026

Los antecedentes recientes no quedan ahí. En la última visita de River a la Bombonera, en noviembre del año pasado, el partido se abre tras una falta de Milton Giménez a Paulo Díaz. En un salto para disputar una pelota, el delantero de Boca le pega con el codo derecho en la cintura al ex defensor de River en la previa al gol de Exequiel Zeballos. Fue en un momento clave, ya que estaba por terminar el primer tiempo. El VAR debió haber llamado a Nicolás Ramírez, árbitro del encuentro, para que la revisara. Pero no lo hizo. ¿Quién estaba a cargo de la tecnología? Paletta. Otra vez.

Todo esto hace que no sea antojadizo que River esté con la guardia alta antes de ir nuevamente a la Bombonera. Sobre todo, en medio de una guerra con la AFA, particularmente con su presidente, Claudio Tapia. A su vez, Chiqui, reconocido hincha de Boca, tiene a Juan Román Riquelme, titular del club Xeneize, como aliado.

La guardia alta fue una frase que pronunció Marcelo Gallardo a inicios de 2018 cuando sentía que su equipo tenía varios frentes externos en contra. Y dejaba entrever que el hecho de que las conducciones del país y de la AFA estén íntimamente ligadas al mundo Boca (Mauricio Macri era presidente de la Nación; Chiqui Tapia, de la AFA y Daniel Angelici, de Boca y con mucha influencia en Viamonte) eran un factor de riesgo para River.

Ahora, la situación está más picante por el enfrentamiento abierto con la AFA, conducida por Tapia. Encima, son momentos cúlmines, dado que se jugará la anteúltima fecha de la fase regular y se define la tabla anual. También, la clasificación a las copas internacionales. En River no quieren que le embarren la cancha una vez más. Por eso, irán a la Bombonera, donde además, al conjunto de Núñez no le cobran un penal hace 23 años, con la guardia bien alta.