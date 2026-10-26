Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:21 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 2:41 p. m. · 7 min de lectura

Será en Londres, donde la revista francesa France Football celebrará la ceremonia que habitualmente hace en París. Además de la "Pulga", hay otro argentino entre los candidatos.

26/10/202617:35

En vivo

Lo esencial

14:22

nota

Lionel Messi, ausente en la gala del Balón de Oro: por qué no viajó a Londres ante la chance de ganarlo por novena vez

Lionel Messi apretó el freno. El rosarino decidió no viajar a Londres para estar presente en la ceremonia 70° del Balón de Oro, en la que está nominado por 17° vez y busca el noveno galardón, para agigantar su leyenda. A sus 39 años, obnubiló con su rendimiento en el Mundial 2026, lo que lo posicionó entre los máximos candidatos. Sin embargo, su ausencia permite aventurar que, pese al deseo de los fanáticos y de muchos de sus colegas -que no intervienen en la votación reservada para 100 periodistas de todo el mundo-, no será el ganador esta vez.

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14:20

Bruno Fernándes, en medio de la crisis del Manchester United, en el puesto 27° del Balón de Oro

Ranked at the 27th place of the 2026 Ballon d’Or @B_Fernandes8@ManUtd@selecaoportugal#ballondor pic.twitter.com/RyIVSqt23i — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

14:13

El mexicano Quiñones, en el puesto 28° del Balón de Oro 2026

Ranked at the 28th place of the 2026 Ballon d’Or @julian_quiones3@Alqadsiah@miseleccionmx#ballondor pic.twitter.com/AogovWAYEV — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

14:05

redes sociales

Empate en el último puesto de los 30 candidatos al Balón de Oro

Equally ranked at the 29th place of the 2026 Ballon d’Or



William Saliba@Arsenal@equipedefrance#ballondor pic.twitter.com/3SGpwwdGe4 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Equally ranked at the 29th place of the 2026 Ballon d’Or @SMane_Officiel@AlNassrFC@AlNassrFC_EN@Fsfofficielle@GaindeYi#ballondor pic.twitter.com/39W2Qg2Niq — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

14:00

Kylian Mbappé, uno de los candidatos al podio, llegó a Londres para la gala del Balón de Oro

🤩¡Ya está Kylian Mbappé en Londres para acudir a la gala del Balón de Oro!



‼️Llega acompañado de Cucurella, Butragueño



👉No están Vinicius ni Bellingham

pic.twitter.com/fQbAX4G0rT — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) October 26, 2026

12:43

¡En pocos minutos comienza a conocerse el orden de los 30 finalistas para el Balón de Oro!

A través de sus redes sociales, el Balón de Oro empieza la cuenta regresiva desde el 30 hasta los cinco últimos, que suelen estar presentes en la ceremonia en Londres.

11:51

Así está la sala del London Palladium para la ceremonia 70° del Balón de Oro

Some of the biggest secrets are now in here! 👀



Get yours > https://t.co/GhL80Ad7GS#ballondor pic.twitter.com/f2SsDjhFAC — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

11:35

nota

La revista France Football aclaró la polémica por el BOAT y reveló la verdad detrás del Balón de Oro “de todos los tiempos”

A pocos días de la entrega del 70° Balón de Oro, que ocurrirá el lunes 26 de octubre con Lionel Messi como nominado por 17ª vez y en busca de su noveno galardón, la página oficial del premio propuso elegir al BOAT (Ballon d’Or of All Times; el Balón de Oro de todos los tiempos), pero encendió una polémica sin fin. La elección es únicamente a través del voto del público, quienes deben pagar un euro por voto, sin haber ningún tipo de restricciones en la cantidad.

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11:04

nota

Lionel Messi, la leyenda que desafía al tiempo y al castellano: las cinco razones por las que debe ganar su noveno Balón de Oro

Allá por octubre de 2012, Argentina le ganó 3-0 a Uruguay por las Eliminatorias para el Mundial de Brasil. Aquella noche, Alejandro Sabella, DT de la Selección, quedó maravillado, una vez más, por la actuación de Lionel Messi, autor de dos goles en el Malvinas Argentinas. Y en la conferencia de prensa soltó: "La Real Academia Española tiene que buscar un adjetivo distinto para calificarlo".

Martín Voogd

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10:23

Dibu Martínez va por su tercer al Trofeo Yashin y "la sorpresa" Vozinha

El arquero marplatense vuelve a estar nominado como mejor arquero del mundo. L'Equipe destacó en su liveblog que el arquero de la Scaloneta compite con Thibaut Courtois, que ganó una vez el premio en 2022, pero también contra el marroquí Yassine Bounou y Édouard Mendy (segundo en 2021 por detrás de Donnarumma, ganador vigente pero ausente este año). La grata sorpresa para el público futbolero es la presencia de Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se hizo mundialmente famoso durante la última Copa del Mundo.

Yassine Bounou (Marruecos)

Thibaut Courtois (Bélgica)

Joan García (España)

Gregor Kobel (Suiza)

Emiliano Martínez (Argentina)

Édouard Mendy (Senegal)

David Raya (España)

Matvey Safonov (Rusia)

Unai Simón (España)

Vozinha (Cabo Verde)

10:03

Lautaro Martínez quiere romper la pared: ¿cuáles son sus chances?

Entre los argentinos, también se destaca la presencia del "Toro" que, una vez más, aparece entre los 30 futbolistas que compiten por el Balón de Oro. En 2024 el Toro alcanzó su mejor lugar quedando entre los siete primeros. Y el año pasado figuró en el puesto 20°. También llama la atención la ausencia de Julián Alvarez en el listado de treinta, al igual que Lionel Scaloni entre los mejores entrenadores.

09:41

redes sociales

La delegación del Real Madrid, rumbo a Londres: viajan Mbappé, Diomande y Cucurella

😆📲 MBAPPÉ, en VIDEOLLAMADA antes de VOLAR a la GALA del BALÓN de ORO.



✅ Cucurella y Diomande viajan.



❌ Courtois, Bellingham y Vinicius NO viajan.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/XT5M9JoFZ0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2026

09:20

nota

﻿Balón de Oro 2026: Londres recibe una gala sin favorito y con Messi otra vez en carrera

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este lunes, Londres será escenario de la entrega del Balón de Oro 2026, una edición especial por el 70° aniversario del premio que, por primera vez, se celebrará en la capital inglesa y que se presenta como una de las más parejas de los últimos tiempos.

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09:00

nota

Lionel Messi, ¿viaja a Londres o sigue la ceremonia por TV?

La incógnita pasa por saber si la Pulga, que ganó ocho veces este galardón y es el más ganador de la historia, estará presente en la capital inglesa. Suele ocurrir que aquellos que no están entre los finalistas evitan el traslado. El domingo, por caso, estuvo en Miami inaugurando la Messi Cup con un divertido discurso y acompañó a su hijo Mateo que convirtió un gol para que Inter sea campeón Sub 12 en la Legends Cup.

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08:46

Así está el teatro London Palladium a la espera de la gala del Balón de Oro

⌛️🏆 ¡MENOS de 8 HORAS para la GALA del BALÓN de ORO!



🇬🇧 Ya están ulltimando detalles en el London Palladium Theatre.



🗣️ @Gonzademarto pic.twitter.com/GiOPjDK6TK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2026

08:20

Balón de Oro 2026: cómo se elige al ganador y qué criterios tiene en cuenta el jurado

El jurado masculino estuvo compuesto por 100 periodistas especializados, procedentes de los países mejor ubicados en el ranking de la FIFA. Cada integrante debió completar una lista jerarquizada de 10 futbolistas. Ese procedimiento se realizó mediante una plataforma digital a la que acccedieron los votantes, mientras que las tablas finales quedaron restringidas a un grupo reducido de organizadores.

08:12

Los 30 candidatos al Balón de Oro 2026, con Messi y otro argentino clave en el Mundial 2026

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City / Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

08:07

La gala del Balón de Oro: a qué hora es y cómo ver EN VIVO

La ceremonia se llevará a cabo en el London Palladium, de Londres, a partir de las 17:00 (hora argentina). De esta manera, será la primera vez que la gala se realice en la capital inglesa, dejando de manera temporal el tradicional escenario del Théâtre du Châtelet de París, sede habitual del evento desde 2019. La decisión tiene un fuerte valor simbólico: rendir homenaje a Sir Stanley Matthews, el primer futbolista en ganar el Balón de Oro en 1956.

La gala que premiará a los y las mejores futbolistas del año se podrá seguir en vivo a través del canal DAZN y en You Tube por Claro Sports.

08:06

¡Bienvenidos a la cobertura de la gala del Balón de Oro 2026!

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