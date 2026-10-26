Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 6:00 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 1:41 p. m. · 2 min de lectura

Fue el autor del gol y la figura del 1-0 contra Racing, en el estadio Monumental. Había perdido confianza y valoró el recibimiento de los hinchas.

Lautaro Rivero venía de capa caída. Había quedado marcado por las manos en los penales en el Superclásico contra Boca y en la final con Belgrano en el primer semestre. Y en esta segunda mitad, había tenido muy poca participación en el equipo. Pero después de que Lucas Martínez Quarta llegara a la quinta amarilla en Córdoba, el zaguero zurdo de 22 años tuvo su chance en el clásico con Racing y no la desaprovechó. Convirtió el gol del triunfo de River y fue la figura de la cancha.

“Tengo muchas emociones juntas. Me tocó estar un tiempo afuera y pude convertir y saqué toda esa emoción afuera. Estoy contento por el equipo, por el esfuerzo que hicimos y por haber ganado en casa”, expresó el defensor en el campo de juego luego del triunfo de River, mientras los hinchas lo aplaudían. Esos mismos que lo recibieron con una ovación cuando la voz delestadio anunció su nombre en la previa del partido, en una clara muestra de apoyo, emulando lo que hicieron los de Estudiantes con Ramiro Funes Mori.

"EL CLÁSICO SE JUEGA A MATAR O MORIR... VAMOS A IR CON TODO"



⚔️ Lautaro Rivero volvió a la titularidad con gol ante Racing y ya palpitó el Superclásico: ¿deber ser parte del XI de Ponzio?



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“Es muy lindo que a pesar de todo la gente te apoye. Adonde vamos ellos están, y quiero agradecerles. Que me hayan aplaudido es una satisfacción para mí”, afirmó.

Para Rivero esta actuación fue como un volver a empezar después de haber tenido un gran 2025, en el que se destacó en Central Córdoba y lo llevó a ser repescado por River a mitad de ese año, en el que también llegó a la Selección. Pero en el inicio de 2026 entró en una pendiente en la que perdió confianza a partir de su bajo nivel y de las situaciones adversas ya mencionadas. Eso lo llevó a quedar relegado. De hecho, su última participación había sido al ingresar un par de minutos contra Banfield y ser titular ante Independiente Santa Fe en Colombia.

Oriundo de Moreno, su historia había tomado relevancia cuando se conoció que vendía alfajores y flores en los semáforos. Ahora, se volverá a hablar de su buen rendimieno. Justo una semana antes del Superclásico, que se jugará el día de su cumpleaños 23.