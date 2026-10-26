Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 6:00 a. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 1:41 p. m. · 3 min de lectura

El piloto italiano, de 20 años, ganó el Gran Premio de Estados Unidos y por muy poco no celebró el título. Tendrá la chance el próximo domingo en México.

Tras un dominante triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos que se corrió el domingo en el Circuito de las Américas de Austin, Kimi Antonelli aseguró que mantendrá la misma mentalidad ganadora la próxima semana en México, donde solo necesitará dos puntos para transformarse en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1.

En lugar de una conservadora gestión de su amplia ventaja en el Mundial, el prodigio italiano desplegó en el trazado texano una ambiciosa estrategia para sellar su noveno triunfo en 18 carreras disputadas en lo que va del año.

El piloto de Mercedes, de 20 años, está a un paso de destrozar el récord anterior de precocidad, que pertenece a Sebastian Vettel. El alemán ganó su primer título mundial con 23 años en 2010.

“Soy muy consciente de que está muy cerca, pero la mentalidad no cambia”, aseguró Antonelli, pensando ya en la próxima carrera de la Ciudad de México.

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Fórmula 1: ¿qué necesita Antonelli para ser campeón en México?

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“La mejor forma, la forma perfecta, sería rematar con estilo y luego simplemente disfrutar el resto de la temporada”, afirmó. “Quiero terminar el campeonato en lo más alto para luego ir con grandes esperanzas a 2027”.

El boloñés lidera la tabla general con 365 puntos por delante de su compañero de equipo, George Russell, con 242, y del heptacampeón mundial Lewis Hamilton, de Ferrari, con 241. Con 125 en juego en lo que queda del campeonato, le bastará con terminar noveno en la prueba que se disputará el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para coronarse campeón. Aunque incluso puede lograrlo sin puntuar siempre que ni Russell ni Hamilton logren la victoria.

El italiano celebró ayer el fin de una racha de tres carreras sin ganar y lo hizo gracias a un acertado plan en el que, a diferencia de sus principales rivales, realizó una única parada.

“Fue la manera perfecta de cerrar el fin de semana”, se felicitó. “Fue un esfuerzo increíble del equipo, sobre todo en la estrategia, al confiar en mí e ir a una sola parada”.

"Fue un esfuerzo increíble del equipo, sobre todo en la estrategia, al confiar en mí e ir a una sola parada", dijo Antonelli. Foto Reuters/Jerome Miron

Tras verlo cruzar la meta con más de 13 segundos de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc y casi 18 segundos antes que Max Verstappen, Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, reveló cuál había sido la clave de la holgada victoria de su joven piloto.

"Se coló en mi oficina antes de ir a prepararse y dijo ‘Voy a disfrutar esto ahora mismo. Y es raro, no estoy pensando en absoluto en el campeonato'. Asi que también está en una misión de descubrimiento allí en cuanto a lo que le está pasando emocionalmente. Y luego simplemente cumplió de principio a fin, fue excepcional en todo momento", contó el austríaco.

Antonelli había llegado a Austin con chances de asegurar el título allí, a cinco fechas del final. Pero Russell y Hamilton sacaron los resultados mínimos que necesitaban para estirar la definición: su compañero fue octavo (si era noveno quedaba sin chances) y Lewis quedó cuarto (un quinto lugar lo dejaba afuera de la pelea).

Kimi Antonelli extends his Drivers' Championship lead, and one point splits George Russell and Lewis Hamilton... 👀



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“Mi ritmo hoy fue una basura, esa es la pura verdad”, lamentó Russell, que recibió una penalización de cinco segundos por una salida de pista en la primera vuelta.

“Me faltó ritmo en los dos primeros stints, básicamente”, comentó Hamilton. “No podía hacer girar el auto. Y todo comenzó el viernes con un error en la configuración para la FP1”, agregó.

Los dos tienen chances matemáticas para evitar una consagración de Antonelli, aunque todo parece listo para que la F1 corone en México al campeón más joven de su historia.