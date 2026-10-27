Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 9:35 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 10:04 p. m. · 2 min de lectura

Mientras se esperaba que el Presidente se pronuncie sobre el triunfo de Lula, su única aparición del día fue frente a niños que pasaban por Plaza de Mayo y donde realizó el famoso

Durante la jornada de este lunes, en donde Javier Milei recibió al príncipe de Malta y encabezó la reunión de Gabinete, al Presidente se lo vio saludar a un grupo de niños que se encontraban en Plaza de Mayo desde el balcón de la Casa Rosada. Escoltado por algunos de sus ministros, protagonizó la imagen del día: realizó el famoso gesto "six-seven" alentado por su pequeña audiencia.

Milei se encontraba junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei cuando realizó el popular gesto con sus manos. Las dirigentes se sumaron al paso de comedia que tenía como destinatarios los niños en visita escolar.

La imagen de Milei durante este momento llamó la atención, no solo por la humorada en clave cómplice con los escolares, sino también porque ocurrió mientras existe una gran expectativa por su pronunciamiento sobre la victoria de su Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que derrotó sorpresivamente al aliado del libertario, Flavio Bolsonaro.

¿Qué significa "six-seven"? El gesto proviene de un meme - una imagen que se vuelve rápidamente viral, a la que se le adjudica una interpretación y es usada con frecuencia como un código de comunicación no verbal - y consta de mover los brazos semi flexionados, de arriba a abajo, uno en cada dirección, repetidamente y con las manos abiertas. Se acompaña con la frase "six-seven".

El video por el que se viralizó el "six-seven".

Nació en Estados Unidos, durante un partido de basketball escolar, en donde un adolescente celebró una jugada gritando a una cámara la famosa frase junto con el gesto que la acompaña.

Rápidamente se viralizó, primero en territorio norteamericano y luego en todo el mundo, generando más memes y hasta canciones.

Javier Milei hace "six seven" desde el balcón de Casa Rosada. Foto Foto Guillermo Rodriguez Adami

Luego se supo que el joven del video tomó la frase de una canción de trap llamada "Doot Doot (6 7)" del rapero Skrilla, la que en ese momento se popularizó para musicalizar videos de jugadores de basketball, especialmente de Lamelo Ball, base de los Minnesota Timberwolves de la NBA.

Durante los últimos meses, en Argentina -y en toda Sudamérica-, este gesto se viralizó aún más con las llamadas "batallas de aura", en las que el "six-seven" es un recurso habitual a usar.

Otra de las personas de gran relevancia que hizo este gesto recientemente fue el mismísimo papa León XIV. Lo hizo por primera vez en mayo pasado, mientras saludaba a un grupo de niños en el Vaticano. Ese momento también se volvió viral y dio aún más exposición al gesto.

BPO