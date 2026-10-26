Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 9:03 p. m. · 5 min de lectura

El cruce de ganado mexicano hacia EE. UU. se reanuda tras casi dos años, con medidas para evitar la propagación del gusano barrenador. El comercio ganadero, crucial para Nuevo Méxi

Con el visto bueno de los inspectores agrícolas de Estados Unidos, el ganado mexicano comenzó a cruzar el lunes por un paso fronterizo en Nuevo México que estuvo cerrado casi dos años, mientras ambos países trabajan para impedir la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga que devora los tejidos vivos.

El gusano —que de hecho es la larva de una mosca que se introduce en la carne del ganado, de las mascotas e incluso de los humanos— representa una amenaza para la industria ganadera estadounidense, valorada en 113.000 millones de dólares. Los empeños para contenerlo han costado empleos y comercio en comunidades fronterizas, al interrumpir el flujo de una fuente de ganado mientras Estados Unidos pasa apuros para reconstruir hatos diezmados por la sequía. Reabrir los cruces podría ayudar a aliviar esa presión, aunque algunos expertos advierten que los compradores no deberían esperar que los precios de la carne de res desciendan rápidamente.

El puerto de entrada en Columbus, Nuevo México, es el tercero en reanudar las importaciones de ganado mexicano bajo nuevas salvaguardas, las cuales incluyen pruebas, vacunas e inspecciones que se realizan antes de que un animal siquiera se acerque a la frontera.

Funcionarios y ganaderos de ambos países hacen notar que las diversas fases de tratamiento e inspección les dan confianza de que el ganado importado no portará el gusano barrenador a través de los puertos. Pero las moscas pueden cruzar la frontera por su cuenta, lo que significa que ganaderos, cazadores y propietarios de mascotas deben mantenerse vigilantes.

El parásito era un azote anual para el ganado antes de ser erradicado en gran medida en Estados Unidos en la década de 1960. Reapareció en México en 2024, y el primer caso nuevo confirmado en territorio estadounidense se detectó en Texas en junio.

Se han confirmado más de 60 casos en Texas y Nuevo México, en los que reses, ovejas, cabras, caballos y perros estaban infestados. La semana pasada se confirmó el primer caso en fauna silvestre de Estados Unidos después de que un cazador encontrara gusanos barrenadores en un alce.

Antes del brote actual, en Estados Unidos se importaban aproximadamente 1 millón de cabezas de ganado al año. Volver a alcanzar esa cifra tomará tiempo, mientras se mantiene una vigilancia estricta sobre los riesgos para la salud animal, explicó Dudley Hoskins, subsecretario del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés).

“Mientras podamos gestionar y mitigar ese riesgo a un nivel aceptable, seguiremos tramitando el movimiento seguro y legal de ganado a través de estos puertos”, agregó Hoskins, mientras observaba cómo se alineaba el ganado en los corrales de conducción en Columbus.

Nuevo México es clave para las importaciones de ganado Aproximadamente un tercio de todo el ganado mexicano importado a Estados Unidos cada año pasa por Columbus y por el puerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas. Gerardo Fierro, director ejecutivo de la Autoridad Fronteriza de Nuevo México, estimó el valor del comercio de ganado para la zona en 1.000 millones de dólares.

Fierro comentó que, debido a los cierres fronterizos, la comunidad vio evaporarse empleos, ventas de ganado e incluso ingresos fiscales provenientes del diésel usado para transportar a los animales. Los ganaderos ya no cruzaban a Nuevo México para gastar dinero en suministros, alojamiento y comida, y los agricultores se quedaron sin clientes para su alfalfa y su grano.

“Esto significa mucho”, expresó sobre la reapertura.

Otro cruce fronterizo para ganado en Arizona abrirá a finales de noviembre.

Varias fases de salvaguardas garantizan que las vacas estén libres del gusano barrenador La veterinaria estatal de Nuevo México, Samantha Holeck, explicó que el riguroso proceso para preparar al ganado comienza en los ranchos de origen, donde veterinarios privados revisan para ver si hay presencia de tuberculosis y otras enfermedades, y administran medicamentos que previenen las infestaciones por parte del gusano barrenador.

En la siguiente escala, veterinarios acreditados por el gobierno mexicano examinan en busca de heridas abiertas, señales de enfermedad u otras lesiones. Luego, el USDA realiza una inspección de la cabeza a la cola, todavía en México.

¿El último obstáculo? El baño de inmersión —así se le conoce comúnmente— consiste en sumergir a las vacas en tinas con insecticida para eliminar cualquier parásito que haya sido pasado por alto.

Las moscas tienen muchas formas de desplazarse Holeck indicó que los protocolos desarrollados en los últimos años ayudaron a ganar tiempo, y que el USDA está utilizando trampas para moscas y drones para vigilar zonas.

Desde hace tiempo, el gobierno de Estados Unidos tiene un programa para criar moscas macho estériles y soltar enjambres desde aviones para que se apareen con hembras silvestres, lo que hace que las moscas desaparezcan. El gobierno está construyendo una fábrica de 610 millones de dólares en Texas que puede producir 300 millones de moscas estériles por semana. Eso aumentará la producción en instalaciones de México y Panamá.

“Esa es nuestra herramienta más eficaz”, sostuvo Hoskins.

Los precios de la carne de res son un problema más complicado Los ganaderos mexicanos tienen una vez más un mercado para su ganado de engorda, pero algunos expertos dicen que llevará tiempo para que los ganaderos estadounidenses reconstruyan hatos que han caído a mínimos históricos debido a años de sequía persistente. La oferta limitada ha provocado un alza en los precios.

Tom Paterson, presidente de la Asociación de Ganaderos de Nuevo México, estuvo entre quienes se reunieron con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, la semana pasada en Columbus.

“Estoy de acuerdo con la secretaria”, manifestó, “cuando dice que la seguridad alimentaria es (un asunto de) seguridad nacional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.