Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 8:07 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 9:03 p. m. · 2 min de lectura

Es Fernando Rejal. Con él, el peronismo suma 22 senadores, uno más que el oficialismo. A la primera minoría de la Cámara le corresponden dos consejeros, y el cambio sería clave.

Mientras jueces y abogados realizaron sus respectivas elecciones para ocupar las cuatro bancas que a cada estamento le tocan en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el kirchnerismo -que había logrado dos lugares entre los magistrados y uno con los abogados- acaba de dar un paso clave para pelear por otro asiento en el organismo que nomina a los candidatos a jueces y sanciona a los que tienen mal desempeño.

Este lunes se anunció que el senador por La Rioja Fernando Rejal volvió al bloque Justicialista que preside José Mayans. El legislador lo había abandonado en marzo del año pasado junto a otros cuatro senadores disidentes con la conducción vertical que ejercía Cristina Kirchner a través de Mayans.

Con Rejal, el bloque peronista pasa a tener 22 senadores, uno más que el de los libertarios. Y según el reparto de las representaciones en el Consejo, a la primera minoría del Senado le corresponden dos consejeros. Hasta ahora, los ponía el oficialismo. Los otros dos lugares se los reparten la segunda y tercera minoría de la Cámara. Las representaciones se renuevan a fines de noviembre.

Es otro desafio político para Patricia Bullrich, quien dirige el bloque libertario mientras escala su distanciamiento con el presidente Milei.

Según consigna La Nación, Bullrich y Mayans acordaron que sea la vicepresidenta Victoria Villarruel quien decida qué bancada se queda con los dos asientos en el Consejo.

Por las dudas, los dos bloques nominaron a sus dos candidatos: Nadia Márquez (Neuquén) y la fueguina María Belén Monte de Oca por el oficialismo, y Eduardo de Pedro (Buenos Aires) y Florencia López (La Rioja) por parte del bloque K.

El toqueteo y los pases entre bloques cuando se deben definir los delegados de cada Cámara para el Consejo de la Magistratura se convirtió en un clásico de la política legislativa. El caso más controvertido ocurrió en 2022, cuando de golpe los peronistas dividieron su bloque en dos para quedarse con los consejeros de la segunda y tercera minoría, una de cuyas bancas le tocaba al cordobés Luis Juez.

El reclamo judicial del entonces senador del PRO terminó en la Corte Suprema de Justicia, que rechazó la partición "artificial" de la bancada peronista y reemplazó en el Consejo al rionegrino de La Cámpora Martín Doñate con Juez.