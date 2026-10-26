Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 7:16 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 8:03 p. m. · 5 min de lectura

Balvanera, Caballito, Almagro y Flores son los barrios de la Ciudad de Buenos Aires con más avisos por US$ 100. 000 o menos: 437, 374, 361 y 312 respectivamente. En San Nicolás y F

Para quien compra su primer departamento, o para quien deja una casa grande y quiere achicarse, el dos ambientes tiene lo justo: un dormitorio y un living. La pregunta práctica es dónde se consiguen departamentos de 2 ambientes en venta en CABA por hasta US$ 100.000.

El 19 de octubre había 19.380 departamentos de dos ambientes en venta publicados en Mercado Libre en la ciudad de Buenos Aires. De ese total, 5.624 se publicaban por US$ 100.000 o menos: casi tres de cada diez. Los barrios del centro y del oeste son los que más los ofrecen.

Cuántos departamentos de 2 ambientes hay según el presupuesto

Cada escalón de precio cambia bastante la lista. Hay 3.233 avisos de US$ 80.000, uno de cada seis; 5.624 de US$ 100.000 y 8.010 de US$ 120.000, cuatro de cada diez. Los de US$ 150.000 suman 11.393: casi seis de cada diez.

Departamentos de dos ambientes en venta en la ciudad de Buenos Aires, por precio

Departamentos de dos ambientes en venta en la ciudad de Buenos Aires, por precio. Mercado Libre, 19-10-2026.Precio publicadoDos ambientes en ventaDe cada 100Hasta US$ 80.0003.23316,7 %Hasta US$ 100.0005.62429,0 %Hasta US$ 120.0008.01041,3 %Hasta US$ 150.00011.39358,8 %Todos los precios19.380100 %

Entre US$ 80.000 y US$ 100.000 aparecen 2.391 avisos más, y entre US$ 100.000 y US$ 120.000, otros 2.386. Para quien está cerca del límite, en esos dos tramos, cada US$ 20.000 se suman más de 2.000 opciones.

En qué barrios hay departamentos de 2 ambientes por hasta US$ 100.000

Balvanera es el barrio con más dos ambientes por hasta US$ 100.000: 437 avisos. Mercado Libre, 19-10-2026.

Por cantidad, Balvanera es el barrio con más opciones: 437 dos ambientes por US$ 100.000 o menos. Le siguen Caballito, con 374; Almagro, con 361, y Flores, con 312.

Más abajo aparecen Palermo, con 242, y Recoleta, con 208. En Palermo y en Recoleta, barrios con mucha oferta total, el dos ambientes dentro del tope es una parte menor de lo publicado: uno de cada siete en Palermo y uno de cada cinco en Recoleta.

Por proporción, el orden cambia. En San Nicolás, 198 de los 241 dos ambientes en venta se publican por hasta US$ 100.000: ocho de cada diez. En Floresta son 128 de 159, también ocho de cada diez, y en Balvanera, 437 de 566, casi ocho de cada diez.

Después vienen Monserrat, con 180 de 262, casi siete de cada diez, y San Cristóbal y Flores, con seis de cada diez: 183 de 294 y 312 de 512. En Retiro y en Liniers, más de la mitad de los dos ambientes en venta está dentro del tope.

Dos ambientes en venta por hasta US$ 100.000, por barrio porteño

Dos ambientes en venta por hasta US$ 100.000, por barrio porteño. Mercado Libre, 19-10-2026.BarrioDos ambientes en ventaHasta US$ 100.000ProporciónSan Nicolás24119882,2 %Floresta15912880,5 %Balvanera56643777,2 %Monserrat26218068,7 %San Cristóbal29418362,2 %Flores51231260,9 %Retiro19510955,9 %Liniers25013252,8 %Boedo25212248,4 %Villa Luro34515444,6 %Mataderos22710044,1 %Parque Chacabuco1586943,7 %Almagro86636141,7 %Barracas31412339,2 %San Telmo31112038,6 %Caballito1.25137429,9 %Villa del Parque36610528,7 %Villa Pueyrredón1554428,4 %Barrio Norte3128426,9 %Villa Devoto41010325,1 %Villa Crespo77017322,5 %Recoleta1.00020820,8 %Chacarita2003618,0 %Palermo1.74124213,9 %Villa Urquiza96613213,7 %Colegiales3554713,2 %Villa Ortúzar1722011,6 %Palermo Soho2673111,6 %Belgrano1.37614510,5 %Las Cañitas329257,6 %Saavedra502367,2 %Núñez1.109585,2 %Palermo Chico17474,0 %Palermo Hollywood67650,7 %Puerto Madero44710,2 %

Cantidad o proporción: dos maneras de buscar

Las dos listas no coinciden, y conviene mirar las dos. Caballito tiene 374 dos ambientes por hasta US$ 100.000, pero son tres de cada diez de los que se publican en el barrio. En San Nicolás la lista es más corta, 198, y cuatro de cada cinco avisos están dentro del presupuesto.

Para quien quiere quedarse en su barrio, la proporción dice cuánto va a tener que filtrar. Para quien puede mudarse, la cantidad dice dónde hay más para elegir. Almagro reúne las dos cosas: 361 avisos y cuatro de cada diez dentro del tope.

Monoambientes, dos y tres ambientes: cuántos hay por hasta US$ 100.000

Con el mismo presupuesto, la oferta depende del tamaño. De los 13.827 monoambientes en venta en la Ciudad, 7.093 se publican por hasta US$ 100.000: algo más de la mitad. En tres ambientes son 2.550 de 17.233, uno de cada siete.

Para quien deja un tres ambientes y busca algo más chico, pasar al dos ambientes más que duplica las opciones dentro de ese tope: 5.624 contra 2.550.

Cuántos departamentos de 2 ambientes son aptos crédito

De esos dos ambientes, 2.360 se publican como aptos para crédito. Mercado Libre, 19-10-2026.

De los 5.624 dos ambientes por hasta US$ 100.000, 2.360 se publican como aptos para crédito hipotecario: más de cuatro de cada diez. Es una declaración de quien publica: orienta la búsqueda, pero no reemplaza la evaluación del banco.

Dónde ver los departamentos de 2 ambientes en venta

El listado de dos ambientes por hasta US$ 100.000 en la Ciudad se puede ordenar por precio y filtrar por barrio desde la barra lateral. El de los que se publican como aptos crédito ya viene con ese filtro aplicado.

Antes de visitar, conviene mirar en la ficha de cada aviso las expensas, que se suman todos los meses al costo de vivir ahí, y la antigüedad del edificio.

Cómo se hizo este relevamiento

Se midieron departamentos de dos ambientes en venta publicados en Mercado Libre en la ciudad de Buenos Aires el 19 de octubre de 2026, con los filtros de ambientes, precio en dólares y apto crédito del propio sitio. Para comparar, se midieron con el mismo tope los monoambientes y los tres ambientes.

El tope «hasta US$ 100.000» incluye los avisos publicados a exactamente esa cifra. Los escalones de precio son acumulativos: cada uno contiene al anterior.

Los barrios son los cortes que arma el sitio, que publica aparte zonas como Palermo Hollywood, Palermo Soho o Belgrano R: la cifra de Palermo o de Belgrano no las incluye, y el detalle por barrio no coincide exactamente con el total de la Ciudad. Las proporciones se calcularon solo en los barrios con 150 avisos de dos ambientes o más.

Se midió oferta publicada, no operaciones; el precio es el que pide quien publica. Apto crédito es una declaración del aviso y no reemplaza la evaluación del banco ni la del escribano. Cada cifra es la que muestra el listado al que lleva su link.

Esta nota se elaboró con asistencia de inteligencia artificial; y fue revisada y editada por la redacción.