Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 6:50 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 7:03 p. m. · 1 min de lectura

Indian Creek Village entrena a su policía para detener inmigrantes, tras acuerdo con ICE que delega funciones migratorias a agentes locales. La isla, hogar de famosos, tiene más po

Indian Creek Village, la isla del condado Miami-Dade (Florida) donde tienen propiedades Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Julio Iglesias e Ivanka Trump, hija del presidente estadounidense, Donald Trump, formó a sus seis policías para arrestar a inmigrantes indocumentados, según el diario Miami Herald.

El gobierno de la isla firmó en julio de 2025 un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el programa 287(g), que permite a las policías locales asumir funciones de agentes migratorios en su trabajo diario.

Indian Creek Village, frente a Miami Beach, es un municipio de 84 habitantes según el censo de 2020, con 41 grandes propiedades y una policía propia que patrulla por tierra y por mar, y vigila el único puente de acceso.

Los seis agentes formados de Indian Creek triplican a los de la ciudad de Miami, que, con casi medio millón de habitantes y 1.400 policías, formó solo a dos agentes con tareas migratorias, según los datos de varios cuerpos policiales publicados por el diario.

En la última década, la isla no registró ningún homicidio, robo, agresión grave ni violación, según datos del FBI recogidos por el diario.

Florida suma 354 de los 2.698 acuerdos 287(g) firmados en Estados Unidos, solo por detrás de Texas, según datos oficiales.

La ley de Florida obliga a los alguaciles de los condados a firmar estos acuerdos, no a las policías municipales, aunque el fiscal general del estado, el republicano James Uthmeier, advirtió a concejales de ciudades que los rechazaron de que podían ser destituidos.