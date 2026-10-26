Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 5:40 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 6:03 p. m. · 2 min de lectura

El secretario de Estado estadounidense informó que se comunicó con las autoridades venezolanas para facilitar el regreso de una líder opositora. Miles de seguidores recibieron a la

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el lunes que su gobierno dijo hace semanas a las autoridades interinas de Venezuela que la líder opositora María Corina Machado debería poder regresar a su país sin problemas.

Rubio habló en conferencia de prensa telefónica un día después del sorpresivo regreso de Machado a Caracas tras pasar casi un año exiliada.

"Hace semanas y semanas hablamos con las autoridades interinas", declaró a periodistas, y añadió que Washington explicó que a Machado "se le debería permitir regresar sin contratiempos".

"La única vez que yo, personalmente, la desanimé de regresar fue justo después del terremoto", agregó el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

Observadores dentro y fuera de Venezuela creían ver la mano de Washington en los bloqueos que impidieron a Machado volver a su país durante meses.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz aseguró que intentó siete veces retornar, sin éxito.

"Sabemos muy bien que ella quería regresar. Y lo único que puedo decirles al respecto es que (...) hablamos con las autoridades provisionales y simplemente les dijimos: 'Ella debería poder volver con total tranquilidad'".

"Y ellos nos respondieron que ella podía aterrizar en el aeropuerto si así lo deseaba, y transmitimos esa información a su equipo", precisó Rubio.

Machado fue recibida el domingo por miles de simpatizantes que se apostaron a lo largo de los casi 400 kilómetros de carreteras que recorrió desde Barquisimeto (oeste) hasta Caracas, donde llegó por la noche.

Los detalles de su periplo para regresar al país desde su exilio en Panamá, transitando por la vecina Colombia según medios opositores, aún no han sido hechos públicos.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, fustigó el lunes un regreso al país en forma de "show" innecesario.

Rubio explicó a los periodistas las conversaciones entre el gobierno de Rodríguez y la oposición política, para acelerar la transición de cara a la celebración de elecciones en Venezuela.

Las rondas negociadoras, que continúan, tienen como objetivo cambiar instituciones venezolanas clave, como el máximo tribunal de justicia y la autoridad electoral, para garantizar que futuros resultados de comicios sean respetados por todas las partes.

"Este proceso tiene que funcionar (...). Todo el mundo debe estar comprometido con este proceso de transición. Eso incluye a las autoridades interinas", dijo Rubio.

Reconoció también que el tiempo corre para todos los participantes.

"En el mejor de los casos, estaré en este cargo dos años y dos meses más", hasta el final de la presidencia Trump, en enero de 2029. "Así que tengo la clara intención de ver esto bien encauzado mucho antes", aseguró.