Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:34 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 3:01 p. m. · 3 min de lectura

El actor de 80 años reconoció que utilizó sus contactos para favorecer la carrera de Scarlet Rose, de 24 años. La joven trabaja junto a él en "Tulsa King".

En Hollywood, ser hijo de una estrella puede abrir muchas puertas. Y Sylvester Stallone no tiene ningún problema en reconocerlo. El protagonista de Rocky y Rambo quedó en el centro de una polémica por la participación de su hija menor, Scarlet Rose Stallone, en la serie Tulsa King, que él mismo protagoniza y produce. Sin embargo, lejos de negar que su apellido haya influido en la contratación, sorprendió con una respuesta tan sincera como provocadora.

"Por supuesto que es nepotismo, idiota. Para eso somos padres. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que, obviamente, les damos todas las ventajas", aseguró el actor durante una entrevista con USA Today, en la que defendió abiertamente su decisión de ayudar a Scarlet a dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento.

Sus declaraciones llegaron en medio de los cuestionamientos por la creciente participación de su hija en Tulsa King, la ficción criminal de Paramount+ que estrenó su cuarta temporada este mes. Aunque Scarlet forma parte del elenco desde 2022, su personaje ganó protagonismo con el correr de los episodios, lo que volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los privilegios de los hijos de las celebridades.

"Primero dicen: 'El nepotismo es terrible'. Yo les digo: 'Por favor, no sos un buen padre si no practicaste un poco de nepotismo. De lo contrario, obviamente no te importan tus hijos, porque ellos son lo primero'", sostuvo Stallone, sin mostrar demasiado interés por las críticas.

Scarlet Rose Stallone, la protagonista de "Tulsa King" que desató la polémica por el "acomodo" de su padre.

El argumento de Stallone para defender a su hija

A pesar de reconocer que sus contactos facilitaron el ingreso de Scarlet a la televisión, el actor hizo una distinción entre conseguir una oportunidad y demostrar que se merece conservarla.

"¿Pueden mantener ese nivel de excelencia? Eso está fuera de nuestras manos. Pero si podés abrirles la puerta, veremos si tienen la capacidad de atravesarla", explicó.

En ese sentido, Stallone admitió que quienes cuestionan la facilidad con la que su hija consiguió trabajo tienen parte de razón. "La gente dirá: 'Consiguió ese trabajo, fue demasiado fácil'. Tienen razón. Quizás lo fue. Pero para mantenerlo, para estar frente a millones de personas, o tenés talento o no lo tenés", agregó.

Sus palabras reavivaron una discusión que lleva años instalada en Hollywood alrededor de los llamados "nepo babies", una expresión utilizada para identificar a los hijos de celebridades que desarrollan sus propias carreras artísticas aprovechando, en mayor o menor medida, la influencia y los contactos de sus familias.

Para Sylvester, su hija Scarlet Rose se mantiene donde está gracias a su talento, a pesar de haberse abierto camino con contactos.

En el caso de Stallone, la situación tiene una particularidad: no se trata solamente de una hija que comparte profesión con su padre, sino de una actriz que trabaja directamente a su lado en una producción de la que él también es productor ejecutivo.

Quién es Scarlet Rose

Scarlet Rose es la menor de las tres hijas que Sylvester Stallone tuvo con la exmodelo Jennifer Flavin, con quien se casó en 1997. Sus hermanas mayores son Sophia y Sistine, quienes también desarrollaron proyectos vinculados con el mundo del entretenimiento.

En Tulsa King, Scarlet interpreta a Spencer, una joven que inicialmente trabaja en una cafetería y que luego consigue empleo cuidando caballos en un rancho gracias a Dwight Manfredi, el personaje de su padre.

Scarlet Rose es la menor de las tres hijas que Sylvester Stallone tuvo con la ex modelo Jennifer Flavin.

La serie, creada por Taylor Sheridan, sigue la historia de un mafioso neoyorquino que, después de pasar 25 años en prisión, es enviado a Tulsa, Oklahoma, donde intenta construir un nuevo imperio criminal.

Scarlet apareció por primera vez en la temporada inicial, pero su personaje adquirió mayor importancia en la cuarta entrega, estrenada el 16 de octubre.

La joven también participó en las películas Gunslingers y Hunting Season, ambas estrenadas en 2025, en las que compartió elenco con figuras como Nicolas Cage y Mel Gibson, respectivamente.