Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:37 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 3:01 p. m. · 4 min de lectura

En 2020, en plena pandemia, Josefina Diez decidió poner en marcha un proyecto para reciclar plástico en Mar del Plata. Seis años después, su emprendimiento ya recuperó más de 15 to

En 2020, en plena pandemia, Josefina Diez decidió poner en marcha un proyecto para reciclar plástico en Mar del Plata. Seis años después, su emprendimiento ya recuperó más de 15 toneladas de ese material y lo transforma en muebles y objetos de diseño.

Esa idea inicial derivó en MarSinPlast, un emprendimiento que fabrica muebles y objetos de diseño a partir de plástico reciclado. El objetivo de la joven de Mar del Plata siempre fue claro: encontrar una forma de reutilizar los materiales que contaminan las playas de su ciudad.

Josefina Diez mostrando uno de sus productos realizado con materiales de platico reciclado. (Foto: Gentileza de Josefina Diez)

Su interés por el medio ambiente la llevó a estudiar Gestión Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Mar del Plata. Durante la pandemia decidió avanzar con su proyecto de reciclaje.

Cómo surgió MarSinPlast, el proyecto que ya recicló más de 15 toneladas de plástico

En diálogo con Clarín, Josefina Diez contó cómo comenzó su emprendimiento y aclaró que sus primeros pasos no fueron exactamente en el garaje de su casa:

“Lo del garaje de casa no fue tan así. En realidad empecé a investigar en casa. Un vecino tenía un local en venta, le pedí prestado el espacio para guardar una trituradora que había comprado y me dijo: 'usá el local hasta que yo lo venda'”.

Y continúa Josefina: “Así ocurrieron nuestros primeros tres años. Después arranqué en un espacio más lindo, a la calle, en el barrio La Perla".

Sobre cómo fue el comienzo hasta la pandemia, cuenta: "La situación, la frustración laboral y todo lo que estaba pasando me hacía sentir que no tenía libertad para proponer cosas para el lugar donde vivo. Luego se sumó la pandemia y me dije: 'bueno, es ahora'. Quería hacer algo para Mar del Plata, relacionado con lo que estudié y con mi vocación de siempre. Y sobre todo que nadie me dijera que no. Y así empezó todo.”

Foto de plástico reciclabas para una campaña. Foto: AFP.

Josefina Diez recordó cómo fueron sus primeros pasos en el emprendimiento y de dónde surgió su interés por crear objetos.

“Para el primer producto, hicimos una maceta horrible. Yo no soy diseñadora, pero sí, siempre me gustó el arte, pintar, dibujar. Mi papá hacía muebles de hobby. Tenía algo de armar objetos y cosas que me gustaban”, contó.

Y añade: “Un diseñador me dio una mano para bajar a tierra unos moldes de maceta. Tomé mal las medidas del horno y el molde no entraba. Tuvimos que cortarlo a la mitad.

La primera maceta se nos quemó tanto que parecía un flan con dulce de leche (era una maceta amarilla quemada). Nos entró la duda de: ¿podremos hacer algo lindo algún día? Y, tras varias pruebas, empezamos a entender las temperaturas, los tiempos y las cantidades. Hicimos macetas y comederos para perros.”

Cómo transforma los residuos plásticos en muebles y objetos de diseño

Con el tiempo, el emprendimiento pasó de fabricar pequeños objetos a producir muebles. El proceso comienza con la recolección de residuos plásticos, que se separan por tipo y color, se trituran y luego se funden y prensan en moldes. Así se obtienen placas resistentes que pueden cortarse y ensamblarse para fabricar estantes, mesas y cajoneras.

Foto de un mueble fabricado por MarSinPlast en un local en Argentina. (Foto: Gentileza de Josefina Diez)

De las primeras macetas a un emprendimiento que busca sostener su producción

Josefina Diez señaló que uno de los principales desafíos que enfrenta MarSinPlast es la competencia con los productos importados de China. También se refirió a la situación actual del emprendimiento y a sus proyectos.

“Hoy es un momento difícil, no te voy a mentir. Son productos artesanales que llevan mucho tiempo de elaboración y, lógicamente, no podemos competir con los productos de China. Está costando vender. Es un rubro difícil y, cuando no tenés tanta tecnología, hay que ponerse creativo. Pero estamos convencidos de lo que hacemos y la gente acompaña como puede”.

Actualmente, MarSinPlast fabrica muebles, estantes, mesas, cajoneras, comederos para mascotas y otros artículos de decoración a partir de plástico reciclado.

El emprendimiento funciona en Mar del Plata y enfrenta el desafío de sostener su producción artesanal frente a la competencia de los productos importados.