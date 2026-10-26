Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 2:39 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 3:01 p. m. · 2 min de lectura

El presidente publicó un texto de unas 1. 300 palabras en Truth Social después de que el conductor de HBO entrevistara a Karoline Leavitt. La discusión se produjo a pocos días de l

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el domingo 25 de octubre un extenso ataque contra el presentador de televisión Bill Maher, a quien calificó de "perdedor total" en una publicación de aproximadamente 1.300 palabras en su plataforma Truth Social.

"Hablemos de este completo y absoluto perdedor, Bill Maher", escribió el mandatario, quien también cuestionó los índices de audiencia del programa Real Time with Bill Maher, emitido por HBO.

"Tiene un programa de baja audiencia en una HBO igualmente decadente, que hace mucho tiempo fue una cadena de calidad y entusiasmo. Pero todo eso desapareció", agregó.

La publicación llegó después de que Maher entrevistara a Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, y planteara preguntas sobre el futuro político de Trump ante las elecciones legislativas de noviembre.

Qué dijo Bill Maher sobre Trump y las elecciones

Durante la entrevista, Maher preguntó si el presidente podría buscar represalias políticas en caso de que los republicanos sufrieran una derrota frente a los demócratas en las elecciones de medio término.

"Me preocupa que, si estas elecciones salen tan mal como parece que podrían salirle a él y a los republicanos, tengamos a un hombre que ya no tenga tanto poder como antes", sostuvo el conductor.

Parte del extenso posteo de Trump en Truth Social.

Maher también señaló que Trump tiene una inclinación hacia la venganza, aunque Leavitt defendió al mandatario y expresó su confianza en que el Partido Republicano podría superar las expectativas electorales.

En respuesta, Trump describió al presentador como un "cobarde que tiene miedo de decir la verdad sobre lo bien que está funcionando nuestro país".

También lo acusó de elogiarlo durante encuentros privados y luego utilizar su programa para burlarse de él.

Los ataques personales de Trump contra Maher

El mandatario cuestionó las risas del público durante el programa y sugirió que el conductor utiliza efectos para reforzar sus bromas.

"Apaga también tu máquina de risas. Es una broma que se rían sin control incluso cuando no dices nada gracioso", escribió.

Además, lo acusó de consumir marihuana y beber demasiado alcohol durante las cenas que ambos compartieron.

Maher y Trump se reunieron en dos ocasiones durante el segundo mandato presidencial, encuentros sobre los que el conductor habló posteriormente en televisión.

El enfrentamiento ocurre a pocos días de las elecciones legislativas, en las que los republicanos buscan conservar su representación en el Congreso.

No es la primera vez que Trump arremete contra presentadores nocturnos. Anteriormente pidió que se cancelara el programa de Jimmy Kimmel y también reclamó el despido de Seth Meyers después de recibir críticas y bromas sobre su administración.

En su mensaje contra Maher, el presidente también cuestionó comentarios relacionados con investigaciones electorales en California y sus respaldos a candidatos republicanos.