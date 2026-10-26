Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 1:39 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 2:01 p. m. · 3 min de lectura

La escocesa Ferne King falleció mientras pasaba unas vacaciones en Albania, acompañada de su hija de dos años. Sus seres queridos iniciaron una colecta para repatriar el cuerpo.

En Albania, la atención pasa por las protestas que ocurren en la capital, Tirana, donde los manifestantes reclaman en contra del Gobierno de Edi Rama.

Sin embargo, en una ciudad costera del mismo país, ocurrió un hecho lamentable, que también fue reportado por varios medios.

Una joven de Escocia que se encontraba de vacaciones perdió la vida en un departamento, de manera imprevista, ante la mirada de su pequeña hija.

Los detalles del caso: cómo y por qué murió Ferne King

A principios de octubre, la escocesa Ferne King, de 25 años, y su hija Sihana, de 2, llegaron a Durrës, una popular ciudad turística a orillas del mar Adriático, para pasar unos días de vacaciones.

Reservaron un departamento de alojamiento temporario en una de las calles principales, cerca de restaurantes, hoteles y del museo arqueológico, donde tenían previsto estar hasta el día 8 del mes.

King fue hallada sin vida por la empleada de limpieza. Foto: GoFundMe (Jade Wilson)

En esa fecha, la mujer encargada de limpiar el apartamento ingresó para realizar la tarea, y fue entonces cuando halló una escena devastadora: King yacía sin vida en la cama, mientras su hija Sihana se encontraba a su lado, ilesa.

Según informaron medios locales, la limpiadora avisó inmediatamente a los servicios de emergencia.

Tras retirar el cadáver de la madre, la niña fue puesta bajo la tutela de los servicios sociales locales.

Al momento, no se sospecha de ningún acto delictivo. En cambio, las autoridades creen que King pudo haber fallecido a causa de un paro cardíaco, aunque están a la espera de los informes toxicológicos oficiales de un laboratorio local.

La lucha de la familia por repatriar el cuerpo

Días después del trágico suceso, Jade Wilson, una amiga de Ferne King, inició una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar dinero para que la familia pueda afrontar el costoso trámite para repatriar el cuerpo.

La repatriación del cuerpo de King costó 10 mil dólares. Foto: GoFundMe (Jade Wilson)

"Su hermana, Saffron, está intentando traerla de vuelta al Reino Unido, pero le han pedido que pague 10.000 libras esterlinas solo para traer a casa a esta hermosa alma. Esto causa mucha tristeza y estrés a la familia y amigos afectados. ¡Ferne debería estar en casa! Dios ha ganado un ángel, pero su hermosa alma necesita volver a casa", se lee en la descripción de la recaudación.

Por ahora, Wilson ha logrado donaciones por 3572 libras (alrededor de 4760 dólares), y espera llegar a 6500.

El funeral de Ferne King

El funeral de King, según informó la Funeraria John Gilfillan en Facebook, está programado para el viernes 6 de noviembre a las 10:15 (hora local) en el crematorio de Kirkcaldy, ciudad ubicada en el concejo de Fife (Escocia), de donde era Ferne.

"Todos los familiares y amigos están cordialmente invitados", sostiene la funeraria en un posteo en el que también define a King como "amada y querida madre de Sihana, hija cariñosa de Heather y del difunto Alan, hermana divertida de Saffron, Alistair y Oscar, nieta cariñosa de Jo, tía y muy buena amiga de muchos más".