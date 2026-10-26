Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 12:31 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 1:01 p. m. · 2 min de lectura

Había actuado en la reciente película Coyote vs. Acme. Qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento.

Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz a personajes de la serie de Looney Tunes como Bugs Bunny o el Pato Lucas falleció a los 46 años. La noticia fue confirmada por su familia en Instagram.

"Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes -como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos-, ha fallecido de forma repentina", escribieron sus familiares en Instagram.

Según informó Variety, que tuvo acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, Bauza falleció el domingo de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

A lo largo de su trayectoria, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Prestó su voz a personajes como los famosos Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero también a Piolín o Elmer Gruñón.

En sus registros estaban el gallo Claudio, Porky y el Correcaminos (Road Runner), entre otros, y su voz se puede escuchar en la recientemente estrenada película de Looney Tunes, Coyote vs. Acme.

Asimismo, dio voz a personajes en Space Jam, Looney Tunes Cartoons y otras producciones.

Bauza en los Emmy 2026. Foto: AP

Bauza fue nominado a cinco premios Daytime Emmy por su trabajo en Looney Tunes Cartoons, Los pequeños Muppets y Las aventuras del gato con botas.

Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por Los jóvenes Titanes, Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons, además de obtener una nominación por Lucas en Wackyland.

En el momento de su fallecimiento, el actor de origen canadiense estaba en la fase de preproducción de dos proyectos: Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, donde interpretaba al Pato Lucas, y The Dragon Masters, en la que daba voz al Shogun King.

Bugs Bunny, su creación más celebrada

Bauza había conversado con Clarín en 2020, antes de darle vida al popular personaje de Warner.

Consultado sobre su búsqueda a la hora de interpretar al personaje, había reconocido que intentó "conservar la voz original" para permanecer "lo más cerca posible de la era de los años '40 de Bugs Bunny".

"El Bugs Bunny de esa época era un poco más enérgico, un poco más espontáneo y más loco, alguien con más energía que el de los años posteriores", explicó en aquel entonces.

Eric Bauza fue la última voz de Bugs Bunny.

Con información de EFE