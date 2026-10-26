Por Dirección 26 de octubre de 2026 a las 12:31 p. m. · Actualizada 26 de octubre de 2026 a las 1:01 p. m. · 2 min de lectura

La UE celebró el regreso de la líder opositora al país caribeño y pidió por un "diálogo inclusivo" que desemboque en comicios.

La Unión Europea (UE) celebró este lunes el regreso de María Corina Machado a Venezuela y pidió a oposición y Gobierno que "aprovechen la oportunidad" para impulsar un diálogo inclusivo que desemboque en unas elecciones libres y justas.

"El regreso de los líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El comunicado señala además que la UE confía en "que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para impulsar un diálogo inclusivo, liderado por los propios venezolanos, con vistas a la celebración de elecciones libres y justas, respaldado por garantías creíbles y la plena participación de todas las fuerzas políticas".

La líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, regresó el domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de entrar en su país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de "libertad" y la petición de elecciones presidenciales para el próximo año.

Machado volvió a su tierra natal cuatro días después de que concluyera la cuarta ronda del diálogo que impulsa Estados Unidos entre el chavismo y un sector opositor ajeno a ella.

Además, en medio de las teorías que hablaban de la supuesta influencia de Washington en su regreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no sabe "nada" al respecto y expresó su deseo de que la dirigente esté a salvo.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que la vuelta de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación. Según la oposición, que recolectó copias de las actas de votación, el ganador de esa elección fue Edmundo González Urrutia, principal candidato de la oposición luego de que a Machado se le negara la inscripción de su candidatura.

D.D.